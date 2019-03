SI Group annonce la nomination du nouveau président-directeur général





David Bradley, un leader dans le secteur qui travaillait auparavant chez Nexeo Solutions, a été nommé

SCHENECTADY, New York, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de procédés, de substances pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Bradley en tant que nouveau président-directeur général de la société, en vigueur à compter du 18 mars 2019. David assumera le rôle occupé par le PDG par intérim, David Mezzanotte, directeur à SK Capital Partners.

«?David a fait ses preuves dans le secteur chimique et possède des dizaines d'années d'expérience à la tête d'entreprises ouvertes et privées?», a déclaré Barry Siadat, un fondateur et directeur général de SK Capital. «?C'est le moment idéal pour qu'un nouveau dirigeant prenne la barre de SI Group. Le solide leadership de David, sa profonde compréhension des marchés de SI Group et son expérience dans le secteur sont exactement ce dont la société a besoin pour son prochain chapitre de croissance.?»

«?Je suis honoré et ravi de diriger SI Group, qui possède un incroyable potentiel pour accroître sa croissance et sa rentabilité?», a déclaré David Bradley. «?En partenariat avec SK Capital et l'équipe de direction, je suis impatient de tirer profit du portefeuille unique de produits, de la base de fabrication mondiale et des talents exceptionnels de la société pour réaliser notre stratégie de croissance.?»

Bradley arrive chez SI Group après avoir agi plus récemment en tant que président-directeur général de Nexeo Solutions, un distributeur international avec appel public à l'épargne de produits chimiques, de plastiques et de services environnementaux situé à Houston, au Texas. Précédemment, il a passé sept ans à Kraton Performance Polymers où il a occupé le rôle de directeur de l'exploitation et mené une transformation globale significative de l'entreprise. Titulaire d'une licence en ingénierie chimique de l'Université de Louisville, Bradley a débuté sa carrière chez GE Plastics.

Jack Norris, directeur général de SK Capital, a ajouté : «?Nous souhaitons remercier David Mezzanotte pour son leadership extraordinaire en tant que PDG par intérim, pendant que nous finalisions la recherche du prochain leader de SI Group. Il a apporté de la continuité et des conseils stratégiques, tout en maintenant l'entreprise centrée sur ses priorités à court terme. Nous nous réjouissons que David Bradley poursuive cette dynamique avec une transition transparente.?»

Vous pouvez consulter les biographies des dirigeants de SI Group à l'adresse http://www.siigroup.com/leadership.asp.

À PROPOS DE SI GROUP

SI Group est l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de procédés, de substances pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires fortement implantés sur les marchés des plastiques, des hydrocarbures, du caoutchouc, des carburants et lubrifiants, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des résines industrielles. Les solutions de SI Group sont essentielles à la qualité et aux performances d'innombrables biens industriels et de consommation. SI Group, dont le siège social est localisé à Schenectady, dans l'État de New York, exploite plus de 30 sites de production sur les cinq continents, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars et compte plus de 3?000 employés dans le monde. SI Group une société du portefeuille de SK Capital Partners. En 2018, SI Group a reçu son troisième prix d'argent, décerné par EcoVadis au titre de la responsabilité sociale des entreprises, et se classe dans la tranche supérieure de 7 % des meilleures entreprises parmi plus de 45?000 entreprises dans le monde. SI Group est The Substance Inside (La substance à l'intérieur). Pour en savoir plus, veuillez visiter www.siigroup.com.

