Interactive Brokers donne accès à la Bourse de Tel Aviv





Interactive Brokers Group, Inc. (IEX : IBKR), service de courtage électronique automatisé accessible dans le monde entier, a annoncé que ses clients institutionnels et particuliers pouvaient désormais négocier des actions à la Bourse de Tel Aviv (Tel Aviv Stock Exchange, TASE). IBKR connectera les clients à TASE par le biais d'un intermédiaire bancaire basé en Israël.

« Porte d'entrée vers les marchés mondiaux », Interactive Brokers sert plus de 607 000 clients dans le monde et mène ses activités sur plus de 120 places de marché disséminées dans 32 pays. La société permet à ses clients de financer leur compte en utilisant 32 monnaies et actifs commerciaux à partir d'un compte unique en différentes devises, y compris le shekel israélien.

« Interactive Brokers est vraiment une plateforme mondiale de gestion de fonds. Nous nous efforçons de fournir à nos clients un accès inégalé aux marchés financiers mondiaux, y compris les petits marchés qui, souvent, ne retiennent pas l'attention des grandes institutions financières », a déclaré Thomas Peterffy, PDG d'Interactive Brokers. « Grâce à notre envergure internationale et à notre technologie avancée, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs des opportunités d'accès à des marchés de taille modeste, de manière efficace et rentable. »

« En fournissant à nos clients la possibilité d'accéder à la Bourse de Tel Aviv, nous étendons la portée mondiale d'IBKR et nous permettons à nos clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entités professionnelles, d'investir dans des sociétés israéliennes », a-t-il souligné.

Ittai Ben-Zeev, PDG de TASE , a indiqué : « Nous nous félicitons de la décision prise par IBKR de faciliter les négociations de sa clientèle mondiale sur le marché TASE. Comme Interactive Brokers compte parmi les sociétés de courtage internationales en tête du marché mondial, nous considérons que sa décision de faciliter l'accès de ses clients à TASE constitue un vote de confiance dans le marché des capitaux israélien et TASE. Nous avons inscrit e renforcement des liens et de l'empreinte internationaux de TASE en tant que priorité stratégique et nous sommes déterminés à fournir aux entreprises mondiales, telles qu'IBKR, l'infrastructure et les services requis pour répondre au mieux aux besoins des investisseurs mondiaux. »

M. Ben-Zeev a ajouté : « Nous nous réjouissons d'accueillir les investisseurs internationaux et nous les encourageons à participer à la réussite économique d'Israël. C'est le résultat direct de notre programme stratégique et de notre désir d'encourager les investisseurs internationaux à choisir TASE pour placer leurs ordres, afin d'accroître les volumes de négociation et améliorer la liquidité dans le marché israélien. Au cours de l'année dernière, nous avons pris des mesures importantes pour faciliter davantage les activités des investisseurs internationaux qui se déroulent à la Bourse de Tel Aviv (TASE). Nous avons lancé des services de colocation pour s'adapter aux négociations à forte/faible latence. Nous avons conclu un contrat avec le fournisseur de réseau mondial, BSO, pour établir une connectivité directe entre Londres et TASE, et nous avons considérablement assoupli les conditions d'adhésion à TASE à distance. Nous espérons que d'autres entités mondiales suivront l'exemple d'IBKR et faciliteront l'accès à TASE pour leurs clients. »

Les produits négociables à la Bourse de Tel Aviv (TASE) figurent sur le site :https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=tase&showcategories=

Interactive Brokers Group, Inc. en bref

Les entités affiliées d'Interactive Brokers Group fournissent des services automatisés de négoce et de garde de titres, de marchandises et de change, 24 heures sur 24, dans plus de 120 marchés faisant intervenir de nombreux pays et une multitude de devises, à partir d'un compte de placements intégrés IBKR unique, aux clients du monde entier. Nous servons les investisseurs qui sont des particuliers, des fonds de couverture, des groupes de négociation pour compte propre, des conseillers financiers et des courtiers remisiers. Les quatre dernières décennies que nous avons consacrées à la technologie et à l'automatisation nous permettent de faire bénéficier nos clients d'une plateforme d'un niveau de sophistication inégalé, pour gérer leurs portefeuilles d'investissement au coût le plus faible possible, selon l'étude « Best Online Brokers » de Barron, du 25 février 2019. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix de négoce et des transactions, des outils de gestion du risque et des portefeuilles, des installations de recherche et des produits d'investissement, dans des conditions avantageuses et à faible coût, voire sans frais, les plaçant ainsi en bonne position pour obtenir des retours sur investissements supérieurs.

Á propos de la Bourse de Tel Aviv (TASE)

La Bourse de Tel Aviv (Tel Aviv Stock Exchange Ltd.) a été créée en septembre 1953. Le Groupe TASE, qui comprend la Tel Aviv Stock Exchange, la TASE Clearing House (chambre de compensation) la TASE Nominee company (entreprise nominée), et la MAOF Derivatives Clearing House (chambre de compensation des produits dérivés) fournit aux investisseurs locaux et internationaux des services complets de négociation et de compensation de titres parmi diverses classes d'actifs, y compris les actions, les obligations d'entreprise, les obligations du gouvernement, les produits négociés en bourse et les produits dérivés.

TASE remplit un rôle majeur dans le cadre de l'économie israélienne et de sa croissance. C'est là, sur leur propre terrain, que les entreprises israéliennes lèvent des capitaux pour financer leurs investissements et leurs opérations. En tant que seule bourse de titres et produits dérivés régulée, TASE abrite également la communauté financière israélienne.

En avril 2017, la Knesset a ratifié un amendement apporté à la Securities Law (loi sur les valeurs mobilières), permettant d'effectuer des changements à la structure de participation de TASE et, en septembre 2017, la District Court (Cour de district) a ratifié la démutualisation de TASE. TASE est maintenant une entreprise à but lucratif, où l'adhésion et l'actionnariat sont deux volets distincts.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site : www.tase.co.il

