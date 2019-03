11 au 24 mars 2019 - La francofête 2019 : une invitation à s'amuser en français!





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 24 mars prochain, l'Office québécois de la langue française convie les Québécoises et les Québécois à célébrer le français et la francophonie à l'occasion de la 23e Francofête.

Cette année certains mots feront l'objet d'activités, de jeux et de concours organisés par l'Office et ses partenaires : arabesque, composer, coquille, cursif ou cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe et tracé. Évocateurs, ces mots mettent en lumière les relations étroites entre le signe et le sens, le fond et la forme. Ils sont une invitation à s'amuser avec la langue française et ses multiples possibilités.

C'est aussi dans cette optique que l'Office a lancé son concours de créativité lexicale destiné aux élèves du secondaire. Ce concours les met au défi de créer des néologismes pour décrire des réalités pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en français. Les élèves et leur enseignante ou leur enseignant peuvent contribuer à l'enrichissement de la langue française et remporter des prix d'une valeur totale de plus de 5 000 $.

Le français est une langue riche, vivante et vibrante, avec laquelle on prend plaisir à jouer. Du 11 au 24 mars, célébrons la langue française sous toutes ses formes.

Citations :

« Porteuse, cette 23e édition de la Francofête nous rappelle encore une fois la richesse de la langue française et le plaisir de la célébrer. Les activités organisées à l'occasion de cette grande célébration de notre belle langue commune, une langue rassembleuse dont nous pouvons être fiers, contribuent à l'enrichissement et à l'épanouissement de notre culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants :

Des courtes capsules vidéo contribueront à accroître la notoriété de la Francofête, plus particulièrement auprès des jeunes. Ces capsules mettent de l'avant l'idée de « jouer avec le français », que ce soit pour célébrer, créer, se raconter, s'amuser ou se rassembler. Les capsules ont été produites par l'agence Avenue 8.

Le site Web de la Francofête, www.francofete.qc.ca, permet de tester ses connaissances en français à l'aide de dix jeux linguistiques mettant en vedette les dix mots de la Francofête 2019. Choisis en collégialité par l'Office et ses partenaires de la France , de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse romande et de l'Organisation internationale de la Francophonie, ces mots rappellent tous que le français est une langue qui offre de multiples possibilités pour décrire le fond en jouant avec la forme.

Les auteurs Amélie Panneton et Michel Garneau ont tous deux rédigé un texte sur l'un des deux mots proposés par le Québec, soit cursive et gribouillis.

et . L'Office invite les enseignantes et les enseignants de français ainsi que leurs élèves du secondaire à participer à son premier concours de créativité lexicale. D'ici au 29 mars 2019, le défi est lancé : créer avec leur classe des néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots décrivant une ou des réalités pour lesquelles il n'existe pas encore d'équivalent en langue française. Du matériel pédagogique guide les enseignantes et les enseignants dans la création d'un ou de plusieurs mots en compagnie des élèves de leur classe.

Les dix mots feront l'objet d'activités organisées par les partenaires de l'Office aux quatre coins du Québec. Consultez le programme des festivités sur le site de la Francofête. Expositions, conférences et spectacles sont notamment proposés!

Au cours de cette 23e Francofête, l'Office souhaite que la célébration de la langue française demeure pour toutes et tous un plaisir renouvelé! L'organisme remercie ses partenaires, qui contribuent à la réussite de cette grande fête.

Site Web de la Francofête : www.francofete.qc.ca

Concours et jeux linguistiques : www.francofete.qc.ca/jeux



Textes d'Amélie Panneton et de Michel Garneau : www.francofete.qc.ca/dix-mots



Calendrier des activités : www.francofete.qc.ca/calendrier

Page Web du concours de créativité lexicale :

Informations sur le concours : lien vers la page statique



Règlement du concours de créativité lexicale : lien vers le règlement



Formulaire d'inscription au concours : lien vers le formulaire

