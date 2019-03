Le Rapport sur la responsabilité de l'entreprise et Énoncé de responsabilité envers le public 2018 de la Banque CIBC est maintenant disponible





TORONTO, le 11 mars 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX:CM) (NYSE: CM) a publié aujourd'hui son Rapport sur la responsabilité de l'entreprise et Énoncé de responsabilité envers le public qui vient s'ajouter au Rapport annuel de la CIBC à l'endroit de ses actionnaires. Ce rapport met en lumière les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la Banque CIBC et sa détermination à soutenir la prospérité de la population et des collectivités desservies par la Banque CIBC.

Le Rapport sur la responsabilité de l'entreprise traite des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus importants pour les parties intéressées et la Banque CIBC, y compris : l'orientation client, les services bancaires responsables, la culture et la croissance des collectivités, autant d'éléments appuyés par un engagement envers une gouvernance solide. Voici les principaux faits saillants découlant de nos priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui offrent une valeur à nos clients et aux parties intéressés :

Détention, pour le compte de clients, de 1,5 milliard de dollars en fonds de placement responsable.

Financement de projets d'énergie renouvelable de l'ordre de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq dernières années, ainsi qu'en appui au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et à sa participation à l'Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI).

Prêts d'une valeur de 182 milliards de dollars pour le financement par emprunts de sociétés.

Atteinte d'un indice de mobilisation des employés de 88 %, ce qui est 7 points supérieurs à la norme mondiale ayant cours dans le secteur des services financiers.

Investissements de 80 millions de dollars auprès d'organismes communautaires du Canada et des États-Unis, soit 60 millions de dollars de contributions d'entreprise et 20 millions de dollars provenant de dons et de collectes de fonds des employés.

La Banque CIBC est fière d'être reconnue pour ses pratiques exemplaires du secteur en ayant été nommée aux palmarès suivants :

Parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes selon Corporate Knights

Les 50 milieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord selon Achievers

Les 100 meilleurs employeurs au Canada , les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada et les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Médiacorp

, les meilleurs employeurs pour la diversité au et les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Médiacorp L'indice d'égalité des sexes de Bloomberg depuis sa création en 2016

L'indice de durabilité Dow Jones Amérique du Nord depuis sa création en 2005

L'indice FTSE4Good depuis sa création en 2001

L'indice Jantzi Social depuis sa création en 2000

N'hésitez pas à nous transmettre vos questions ou commentaires sur le présent rapport à l'adresse : corporateresponsibility@cibc.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au http://cibc.fr.mediaroom.com/.

SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 08:46 et diffusé par :