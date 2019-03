Les jeux officiels et le programme du tournoi des WCG de 2019 à Xi'an sont dévoilés





À vous de jouer!

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mars 2019 /CNW/ - World Cyber Games (WCG), Inc. a dévoilé le programme du tournoi et les jeux avant la tenue de l'événement principal des WCG de 2019 à Xi'an, et a annoncé que la période d'inscription des joueurs s'amorce.

Les jeux officiels des WCG de 2019 à Xi'an : Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne

L'inscription des joueurs débute aujourd'hui à l'adresse WCG.com

144 joueurs seront choisis après la tenue des préliminaires régionaux et nationaux et des finales

Les WCG tiendront plus de 200 épreuves nationales de qualification en ligne à l'aide de Battlefy, la plus vaste plate-forme ouverte au monde de compétition de sports électroniques

Voici les jeux annoncés par WCG à l'occasion des WCG de 2019 à Xi'an :

Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne

Les demandes de participation aux préliminaires nationaux peuvent être soumises par le site Web officiel à l'adresse WCG.com.

Les épreuves de qualification en ligne débuteront lors de la 4e semaine de mars dans la région de l'Asie-Pacifique. Celles de l'Amérique et de l'Europe auront lieu dans les semaines qui suivent, alors que les qualifications de la Chine boucleront la boucle. WCG se servira de Battlefy, la plate-forme mondiale de sports électroniques, pour administrer les tournois de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique et de l'Europe, tandis que les épreuves de qualification de la Chine auront lieu par l'entremise de la plate-forme Varena. Les joueurs qui triompheront aux épreuves de qualification régionales et nationales accéderont aux finales régionales, lesquelles se tiendront en Corée du Sud, aux États-Unis, en Grèce et en Chine; 144 joueurs pourront se qualifier pour prendre part à l'événement principal des WCG de 2019 à Xi'an, soit la compétition ultime.

En plus des matchs excitants entre les joueurs représentant diverses régions, des matchs sur invitation opposant des joueurs professionnels sont prévus lors de l'événement principal des WCG de 2019 à Xi'an.

L'événement principal des WCG de 2019 à Xi'an aura lieu dans le nouveau district Qujiang de Xi'an, en Chine, du jeudi 18 juillet au dimanche 21 juillet. Après cette annonce des jeux officiels, WCG présentera bientôt les autres éléments qui composent les WCG, soit la Conférence de sports électroniques des WCG pour le partage des connaissances; New Horizons, les sports d'avenir fondés sur les nouvelles technologies; et Festival, qui ajoutera de la couleur à l'événement.

Pour en apprendre davantage sur les jeux officiels des WCG et le programme du tournoi, visitez le WCG.com.

À propos des WCG

Les WCG (World Cyber Games) sont un festival mondial de sports électroniques dont peuvent profiter les gens de partout sur la planète. Sa mission tout comme sa vision consistent à résoudre les conflits par l'entremise du divertissement, contribuant ainsi à rendre le monde meilleur. Pour y parvenir, les WCG mettent sur pied des événements nouveaux et diversifiés dont tous peuvent bénéficier. Étant en voie de devenir un festival international qui se veut plus qu'un simple tournoi de sports électroniques, c'est désormais un endroit où toute la planète peut se réunir.

À propos de Battlefy

Battlefy est une plate-forme mondiale de sports électroniques localisée en 12 langues où convergent plus de 100 000 ligues atteignant plus de 60 millions de joueurs. Cette technologie est employée par les plus grands noms des sports électroniques, dont Blizzard Entertainment, EA SPORTS, Riot Games, Nintendo, Turner Sports et Coca-Cola. Battlefy est spécialisée dans la prestation de technologies destinées aux organisateurs de tournois, celles-ci assurant la fluidité des opérations lors des compétitions de sports électroniques à grande échelle.

