Nara Solar, la nouvelle plateforme européenne de développement solaire, voit le jour





Nara Solar, un nouveau développeur européen d'énergie solaire, annonce son lancement. Co-entreprise (50/50) entre Green Investment Group (GIG) de Macquarie [1] et Univergy International [2], Nara Solar mettra au point des projets solaires en phase précoce de petite taille et pour les services publics, depuis sa base opérationnelle en Espagne.

Nara Solar développera pour commencer l'actuel portefeuille européen d'Univergy International comportant plus de 35 projets, qui représentent plus de 700 MW. Basée à Madrid, et disposant de quatre bureaux en Espagne, Nara Solar focalisera ses efforts sur le marché espagnol, avec pour ambition de tripler la capacité de son portefeuille national durant l'année prochaine.

Le marché européen offre d'importants opportunités de développement solaire. Plus de 93 GW en nouvelles capacités d'énergie solaire devraient être installés en Europe entre 2018 et 2022, avec plus de 8 GW en Espagne, ce qui représente un taux de croissance annuel de 21% pour l'Espagne. L'énergie solaire fait partie des formes d'énergies renouvelables les moins chères en Europe, et 2018 a été l'année de la livraison des premiers projets solaires adossés à une convention d'achat d'électricité non subventionnés en Espagne [3].

Yago Acon, chef de la direction de Nara Solar, déclare: "Le marché solaire européen se prépare à une période de croissance soutenue, tout particulièrement en Espagne où la réduction des coûts a stimulé le réveil de l'industrie. C'est le moment idéal pour créer une nouvelle plateforme de développement solaire qui créera des opportunités d'investissement et contribuera à stimuler la croissance de l'énergie solaire dans toute l'Europe."

Notes aux rédacteurs

[1] Green Investment Group Limited (GIG) est un spécialiste du développement de projets d'infrastructures écologiques et des placements principaux. Son bilan éprouvé, son expertise et ses capacités en font un chef de file mondial des investissements verts, destinés à soutenir la croissance de l'économie environnementale à l'échelle mondiale. Dans le cadre du Groupe Macquarie, la société est une des plus grandes équipes au monde d'investisseurs écologiques spécialisés.

[2] Univergy International est une société de développement des énergies renouvelables spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie solaire photovoltaïque. Basée à Tokyo et Madrid, le groupe est actif sur pratiquement tous les continents avec son portefeuille international dépassant les 2,6 GW.

[3] Perspectives commerciales mondiales 2018-2022 du secteur européen de l'énergie solaire

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 08:10 et diffusé par :