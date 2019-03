/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Prince Albert/





PRINCE ALBERT, SK, le 8 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Société des investissements et député de Prince Albert Carlton, au nom de de l'honorable Lori Carr, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de Saskatchewan.

Date : Le lundi 11 mars 2019



Heure : 9 h 30 (HNC)



Lieu : Centre de maintenance du ministère de la Voirie et de l'Infrastructure de Saskatchewan

1128, North Industrial Dr.

Prince Albert (Saskatchewan)

