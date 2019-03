Chorus Aviation annonce un remaniement à la haute direction





Offrir l'aviation régionale au monde entier

Richard (Rick) Flynn , vice-président général et chef de l'Expansion de l'entreprise, prend sa retraite.

HALIFAX, le 11 mars 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui des nominations à la haute direction visant à soutenir ses stratégies de croissance et de diversification. Ces nominations procurent l'expertise et l'attention ciblée nécessaires pour renforcer Chorus encore davantage et poursuivre sur la lancée relativement à sa mission qui consiste à offrir des services d'aviation régionale au monde entier.

« Je suis très heureux de procéder à ces nominations en puisant au sein de notre équipe chevronnée et hautement qualifiée, a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. Ces nominations témoignent des contributions importantes des personnes en question au renforcement et à la croissance de notre entreprise. En assurant la continuité au sein de notre équipe centrale de haute direction, nous pourrons miser sur l'expertise collective de ses membres et sur leur connaissance de l'industrie. Nous sommes en bonne position pour l'avenir et profiterons d'une excellente planification de la relève. Les hauts dirigeants, y compris Steve Ridolfi, président de Chorus Aviation Capital, relèveront de moi. »

« Je profite de cette occasion pour souligner la contribution de Rick Flynn, qui a joué un rôle de premier plan dans le développement de notre entreprise. Rick est avec nous depuis plus de 30 ans, et c'est avec des sentiments partagés que j'annonce son départ à la retraite en date du 8 mai 2019. Il jouit d'un grand respect au sein de l'industrie et son apport a été remarquable », a ajouté M. Randell.

Jolene Mahody : nommée vice-présidente générale et chef de la Stratégie

Mme Mahody agit actuellement à titre de vice-présidente générale et chef des Affaires financières. Elle est au service de l'entreprise depuis 27 ans. Dans son nouveau rôle, elle conserve la responsabilité des relations avec les investisseurs et sera également chargée de la planification stratégique ainsi que de la planification d'entreprise, des fusions et acquisitions, des relations gouvernementales et communautaires, du marketing, des communications, des ressources humaines et de la culture d'entreprise. Elle assumera ses nouvelles fonctions à compter du 8 mai 2019.

Colin Copp : nommé chef de l'Exploitation et président de Chorus Aviation Services

M. Copp est actuellement président de Jazz et compte 30 ans de service au sein de l'entreprise. En plus d'être le cadre supérieur chargé de la relation de Chorus avec Air Canada, il supervisera tous les services d'aviation de Chorus, à l'exception de la location d'avions, qui continuera d'être dirigée par M. Ridolfi. Dans ses nouvelles fonctions, M. Copp aura également la responsabilité du développement de nouvelles possibilités commerciales liées à la croissance des secteurs des vols à contrat, de l'approvisionnement en pièces et de la maintenance à Jazz et à Voyageur. M. Copp mettra à profit l'expertise technique de Jazz et de Voyageur afin de renforcer ces secteurs d'activités et d'appuyer Chorus Aviation Capital. Scott Tapson, président de Voyageur, et Randolph deGooyer, nouveau président de Jazz Aviation, relèveront de M. Copp, dont la nomination entre en vigueur aujourd'hui.

Dennis Lopes : nommé vice-président principal, chef des Affaires juridiques et secrétaire général

M. Lopes agit actuellement à titre de vice-président principal, conseiller juridique général et secrétaire général. Il fait partie de l'équipe de Chorus depuis près de trois ans. M. Lopes a joué un rôle de premier plan pour ce qui est du soutien de la croissance de nos activités de location d'avions régionaux et de l'exécution de nos initiatives en matière de finances. Il continuera d'être chargé des affaires juridiques de Chorus et de ses filiales, en plus d'assumer ses responsabilités de secrétaire général. Le changement de titre de M. Lopes entre en vigueur aujourd'hui.

Gary Osborne : nommé chef des Affaires financières

M. Osborne est présentement vice-président - Finances et Services de l'entreprise à Jazz et succèdera à Jolene Mahody à titre de chef des Affaires financières. Il est au service de l'entreprise depuis 14 ans. Il sera chargé de l'orientation stratégique financière globale de Chorus, notamment de l'information et de la planification financières, de la trésorerie, de la fiscalité et de la vérification interne. Au cours des mois à venir, Mme Mahody collaborera avec M. Osborne afin d'assurer une transition sans heurts. Le nouveau rôle de M. Osborne entrera en vigueur le 8 mai 2019.

Randolph deGooyer : nommé président de Jazz

M. deGooyer occupe actuellement le poste de vice-président - Services commerciaux à Jazz. À compter d'aujourd'hui, il succède à Colin Copp à titre de président de Jazz. M. deGooyer travaille à Jazz depuis neuf ans. Il sera chargé de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise et relèvera de M. Copp ; ce dernier demeurera le gestionnaire supérieur responsable pour ce qui est de Transports Canada jusqu'à ce que la transition ait été menée à bien.

Les biographies se trouvent sur le site Web de Chorus à l'adresse suivante : www.chorusaviation.ca.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans les documents d'information de Chorus, disponibles à l'adresse www.sedar.com et les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

