H2O Innovation remporte quatre nouveaux projets totalisant 4,0 M $





QUÉBEC, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle a remporté quatre (4) nouveaux projets, dont trois (3) municipaux et un (1) industriel. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 4,0 M $ porteront le carnet de commandes de projets de la Société à 51,4 M $, et le carnet de commandes consolidé (incluant les contrats d'opération et maintenance) à 146,8 M $.



Tout d'abord, H 2 O Innovation s'est vu attribuer un système de traitement d'eaux usées municipales en Ontario, utilisant la technologie flexMBRTM. De la filtration à l'assèchement, le système traitera un débit journalier moyen de 1 000 m3/jour (0,3 MGD) et pouvant parfois atteindre 5 000 m3/jour (1,3 MGD). « Le secteur municipal constitue un environnement très concurrentiel. Afin de protéger la ville des coûts futurs de remplacements de membranes et de tirer profit de l'évolution technologique de plusieurs fournisseurs, nous installerons notre technologie flexMBRTM. Le flexMBRTM de ce système est conçu pour permettre l'interchangeabilité des membranes avec au moins trois (3) fournisseurs. Nos clients municipaux apprécient vraiment notre conception de plate-forme ouverte unique et nous sommes fiers de leur fournir la liberté de choix, et ce, tout au long de la durée de vie de leur installation », a déclaré Ryan Waldie, vice-président - développement des affaires et partenariats stratégiques d'H 2 O Innovation.

Le deuxième contrat consiste en un système de réutilisation d'eau pour un bâtiment écologique situé à Austin, au Texas. Le procédé utilisera la technologie de bioréacteur à membranes (MBR) comme prétraitement à l'osmose inverse (RO). La présence de la Société sur ce territoire stratégique s'accentue tranquillement depuis l'acquisition d'Hays South Utility Corporation en novembre dernier. L'équipe d'H 2 O Innovation livrera un système de traitement d'eau préfabriqué, incluant un bâtiment ainsi qu'un réservoir de procédé, afin de simplifier la livraison et de minimiser le travail sur place. Les effluents serviront principalement à alimenter les chasses d'eau des toilettes du bâtiment d'une capacité de 18,9 m3/jour (5 000 GPD) d'eaux usées.

Le troisième projet fût remporté auprès d'une compagnie technologique de l'État de l'Indiana pour accroitre sa capacité de traitement. H 2 O Innovation ajoutera deux trains de RO, d'une capacité de 763 m3/jour (0,2 MGD) chaque, afin de produire de l'eau déminéralisée à partir d'une source d'eau saumâtre. La Société fournira également un châssis de nettoyage en place, des adoucisseurs et des filtres.

Finalement, le dernier projet remporté par la Société est pour une municipalité de la Californie. H 2 O Innovation lui fournira un système pilote à trois (3) trains, utilisant les technologies d'ultrafiltration (UF) et de RO pour traiter de l'eau potable afin de la réutiliser indirectement. Le système utilisera la technologie FiberFlexMC avec des membranes à fibres creuses et devrait être mis en service dans les prochains mois.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :