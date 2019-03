SILIQtm (brodalumab) maintenant remboursé par la RAMQ au Québec





SILIQMC est un nouvel agent biologique indiqué par Santé Canada pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie1.

Le psoriasis en plaques est le type de psoriasis le plus courant, une maladie cutanée chronique et non transmissible, qui impose un fardeau s'étendant bien au-delà des symptômes dermatologiques physiques2,3.

LAVAL, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) (« Bausch Health » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec financera publiquement SILIQMC (brodalumab), un agent biologique indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie1. Dès le 1er février 2019, SILIQMC sera ajouté à la liste des médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les patients qui répondent aux critères d'attribution du statut de médicament d'exception.

Bien que de nombreux traitements contre le psoriasis atténuent les symptômes, ceux qui peuvent permettre d'obtenir une disparition complète ou quasi complète des symptômes sont bien moins nombreux3. L'inscription de SILIQMC à la liste des médicaments couverts par le régime provincial facilite l'accès des patients et des professionnels de la santé au Québec à une nouvelle option de traitement.

« Nous sommes ravis de la décision du gouvernement du Québec d'offrir son soutien aux adultes atteints de psoriasis en plaques sévère, une maladie chronique invalidante, en permettant le remboursement de SILIQMC », a déclaré Richard Lajoie, président et directeur général de Bausch Health, Canada Inc.

«SILIQ est le seul agent biologique dont le critère d'évaluation principal était l'atteinte d'un score PASI 100 (Psoriasis Area Severity Index) reflétant l'élimination complète des lésions cutanées» Dr. Yves Poulin, MD, FRCPC. Professeur adjoint de clinique, hôpital Hôtel-Dieu de Québec. «SILIQ est le premier inhibiteur du récepteur A de l'IL-17 qui neutralise l'activité de la famillle de cytokines pro-inflammatoires IL-17, entraînant une normalisation efficace et rapide de l'inflammation cutanée causée par le psoriasis. Le fait d'avoir cet agent thérapeutique dont le mode d'action est différent est un progrès majeur dans la prise en charge du psoriasis.»

« L'ajout de SILIQMC à la liste des médicaments remboursés par la RAMQ marque un jalon important pour les quelque 168 000 personnes vivant avec le psoriasis au Québec, dont environ 40 000 seraient atteintes d'une forme modérée ou sévère de la maladie ou présenteront un tel risque4 », a affirmé Kathryn Clay, directrice administrative de l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis (ACPP).»

SILIQMC a reçu un avis de conformité de Santé Canada le 6 mars 2018. Outre son inscription à la liste des médicaments remboursés par la RAMQ, SILIQMC peut également faire l'objet d'un remboursement par l'entremise des régimes privés d'assurance médicaments. L'équité en matière d'accès à SILIQMC pour les patients canadiens est une priorité majeure, et à ce titre, Bausch Health collabore activement avec les provinces canadiennes afin de procéder à l'ajout de SILIQMC à leur régime d'assurance médicaments respectif.

MISE EN GARDE : IDÉES ET COMPORTEMENTS SUICIDAIRES



SILIQMC comporte un risque pour les patients ayant des antécédents d'idées suicidaires et de comportements relatifs, qui fait l'objet d'une mise en garde/précaution. Aucun lien de causalité entre le traitement par SILIQMC et une augmentation du risque d'idées et de comportements suicidaires n'a été établi. L'approbation de SILIQMC est assortie d'un programme complet de soutien aux patients qui a pour objectif d'assister les patients et les professionnels de la santé dans la prescription, la livraison et l'administration de SILIQMC, ainsi que dans le suivi des patients qui reçoivent ce médicament. Les effets indésirables les plus fréquents ont été les céphalées, les arthralgies, la fatigue, la douleur oropharyngée et la diarrhée. SILIQMC est contre-indiqué chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Des idées suicidaires et des comportements relatifs ont été signalés. Des infections graves sont survenues. Il convient donc d'être prudent lorsqu'on envisage l'emploi de SILIQMC chez des patients atteints d'une infection chronique ou ayant des antécédents d'une infection récidivante. Il faut déterminer la présence ou non d'une infection tuberculeuse avant l'instauration du traitement.

Sachant que le psoriasis est associé à des taux plus élevés de dépression, d'anxiété, d'idées suicidaires et de comportements relatifs, Bausch Health veillera à ce que les professionnels de la santé et leurs patients soient informés et éduqués au sujet des idées suicidaires et des comportements relatifs avant et pendant le traitement par SILIQMC. Des idées suicidaires et des comportements relatifs ont été observés chez des patients traités par SILIQMC. Aucun lien de causalité entre le traitement par SILIQMC et une augmentation du risque d'idées suicidaires et de comportements relatifs n'a été établi.

À propos de SILIQMC



SILIQMC (brodalumab) est un nouvel anticorps monoclonal humain qui se lie au récepteur A de l'interleukine-17 (IL-17) et inhibe la signalisation inflammatoire en empêchant plusieurs types de cytokines IL-17 de s'y lier. En inhibant l'activation du récepteur par l'IL-17, SILIQMC empêche l'organisme de recevoir les signaux qui pourraient provoquer l'inflammation. La voie de l'IL-17 joue un rôle central dans l'activation et la stimulation des processus qui sous-tendent les maladies inflammatoires.

Bausch Health a obtenu d'AstraZeneca une licence exclusive sur les droits attachés à SILIQMC au Canada.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.



Au Canada, le portefeuille de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au https://www.bauschhealth.ca .

