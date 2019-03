Conférence de consensus : Lancement des recommandations - Pour une école équitable au bénéfice de tous et de toutes





MONTRÉAL, 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le moment est enfin arrivé pour le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) de rendre public les recommandations issues de la Conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire tenue les 9 et 10 octobre dernier. Organisé en collaboration avec la Fondation Lucie et André Chagnon et le Conseil supérieur de l'éducation, cet événement visait à accentuer le dialogue entre la recherche scientifique et la pratique en éducation dans le but de fournir aux décideurs gouvernementaux et aux acteurs du terrain des recommandations qui pourraient guider leurs actions en matière d'équité.

« Lorsque l'on parle de mixité, le consensus est rare, car cette thématique renvoie à des valeurs profondes qui nous divisent. Les recommandations nous permettent d'y voir plus clair et de proposer des changements qui auront de réels effets sur l'ensemble de la société, mais principalement sur nos jeunes. » - Claude Lessard, président de la Conférence de consensus et du conseil d'administration du CTREQ .

Des recommandations reliées à un enjeu d'actualité

La société québécoise s'est grandement modifiée au cours des années. Par conséquent, la diversité des élèves, qu'elle soit liée au genre, à l'origine, à la situation socioéconomique ou aux capacités, fait désormais partie du quotidien des établissements d'enseignement. Comment gérer cette diversité pour qu'elle devienne une véritable richesse pour toutes et tous? La Conférence de consensus a permis de réfléchir à cette question et de formuler des recommandations pour que chaque enfant puisse s'épanouir et développer son plein potentiel.

Inspirés par les savoirs acquis dans le cadre de l'événement et par leur expérience, le jury de la Conférence de consensus, constitué d'acteurs du terrain et présidé par Annie Pilote, professeure à l'Université Laval, a formulé des recommandations regroupées sous 7 thématiques. Voici un aperçu de l'intention qui a guidé leur formulation.

Observatoire de l'équité : Pallier le manque de recherches disponibles sur cette thématique spécifique.

Formation et accompagnement : Donner à tout le personnel scolaire les outils nécessaires afin de soutenir adéquatement la réussite de l'ensemble des élèves.

Offre globale de services de qualité dans les écoles : Soutenir le principe que chaque école doit avoir la possibilité de mettre en place un projet éducatif unique et stimulant, favorable à la mixité.

Vivre-ensemble : Réaffirmer l'importance de s'adapter à la diversité pour le bien-être de l'ensemble des élèves.

Organisation du travail : Favoriser la collaboration des membres du personnel scolaire.

Relations école-famille-communauté : Souligner l'importance de la communication et de la collaboration entre les familles et le milieu scolaire.

Financement : Offrir un financement plus équitable aux établissements et aux élèves.

Mobilisons les acteurs de l'éducation!

Pour que les recommandations puissent se concrétiser, le jury est conscient que tous doivent s'unir et travailler ensemble. « Les différents acteurs du milieu de l'éducation doivent se sentir interpellés par notre message. C'est grâce à la collaboration des ministères, des commissions scolaires, des syndicats, des milieux scolaires privés et publics, des associations, des organismes communautaires, etc. que nous pourrons voir apparaître de véritables changements. » - Annie Pilote, présidente du jury et professeure à l'Université Laval

À propos de la Conférence de consensus

Concrètement, la Conférence de consensus a permis à un jury, constitué d'acteurs du terrain, d'échanger avec un groupe de chercheurs afin de s'informer sur les connaissances actuelles issues de la recherche, de comprendre les différentes dimensions de la mixité sociale et scolaire et de poser des questions pour approfondir leur compréhension. L'objectif d'un tel événement est de formuler des recommandations informées par la recherche, pertinentes et praticables.

À propos du CTREQ

Lieu de référence incontournable en mobilisation des connaissances, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) valorise le développement d'une culture scientifique essentielle à l'évolution de la société. Il a pour mission de contribuer à l'innovation et au transfert des connaissances issues de l'alliance de la recherche et de l'expérience afin de stimuler la réussite éducative au Québec. En collaboration avec son réseau de membres et de chercheurs associés, de partenaires et de collaborateurs, le CTREQ réalise des projets et des activités guidés par trois orientations : accroître la synergie entre différents acteurs préoccupés par la réussite éducative; stimuler l'évolution des pratiques pour la réussite éducative; et contribuer à la mise en valeur de l'expertise développée au Québec et ailleurs. Le CTREQ peut compter sur le soutien à l'innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Consultez le www.ctreq.qc.ca pour vous informer sur les réalisations, les activités ou les services de l'organisation.

