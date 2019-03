Callidus Capital annonce la démission du chef de la direction par intérim





TORONTO, le 11 mars 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (la « société » ou « Callidus ») a annoncé aujourd'hui la démission de Patrick Dalton de son rôle de conseiller et de son poste de chef de la direction par intérim pour le compte de la société. Ses fonctions de chef de la direction par intérim ont été réattribuées à l'équipe de direction de Callidus actuellement en place.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société ou dans un fonds de placement que la société devra gérer. De tels titres ne sont pas et ne seront pas inscrits aux termes de la loi United States Securities Act of 1933 dans sa version modifiée, ni aux termes de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf aux termes des exigences d'inscription prévue par ladite loi et lesdites lois applicables des États-Unis sur les valeurs mobilières, ou dans le cadre d'une exemption de ces exigences.

SOURCE Callidus Capital Corporation

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :