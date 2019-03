/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Huis clos des médias - Dépôt du budget du Québec 2019?2020/





QUÉBEC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, prononcera le discours sur le budget du Québec 2019?2020 à l'Assemblée nationale le 21 mars, vers 16 h. Les représentants des médias sont invités cette même journée à participer à une activité à huis clos pour prendre connaissance des documents budgétaires et assister à la conférence de presse du ministre des Finances. Ce dernier sera accompagné du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, qui présentera le budget de dépenses 2019-2020. Des spécialistes du ministère des Finances et du Secrétariat du Conseil du trésor seront sur place pour répondre aux questions. Veuillez noter qu'aucun journaliste ne pourra quitter les lieux avant la levée du huis clos.

Lieu : Centre des congrès de Québec

Salle 2000 - Médias Entrée : 900, avenue Honoré?Mercier

Québec (Québec) Date : Jeudi 21 mars 2019 Heure : 9 h à 16 h

Inscription

Les journalistes doivent s'inscrire à l'aide du formulaire disponible dans le site Internet du ministère des Finances à l'adresse suivante :

https://inscription.huisclos.finances.gouv.qc.ca/pls/huisclos/f?p=189:101::63342.

Le formulaire est attendu au plus tard le vendredi 15 mars, à 12 h. Les renseignements suivants sont requis :

le nom du média;

le nom et la fonction (journaliste, technicien ou expert-conseil) de chacune des personnes présentes;

le nom d'une personne responsable du média, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur ainsi que son adresse de courriel.

Veuillez noter que seuls les médias d'information grand public seront admis.

Un repas sera servi sur place. Les personnes ayant une allergie alimentaire sont priées d'en aviser Mme Geneviève Gauthier, au 418 646?3983 ou à l'adresse huisclos@finances.gouv.qc.ca.





Frais d'inscription et paiement en ligne

Les journalistes sont responsables de l'inscription des experts-conseils qui les accompagneront. Ils doivent nous indiquer le nom de l'entreprise ou de l'organisation que chaque expert-conseil représente. Les frais d'inscription sont de 45 $ pour chaque journaliste ou chaque membre du personnel des médias et de 85 $ pour chaque expert-conseil.

Les frais d'inscription doivent être payés à l'avance, après la validation de l'inscription. Ces frais peuvent être acquittés en ligne.

Installation de l'équipement

Il sera possible d'installer l'équipement en passant par le débarcadère du 875, rue Saint?Joachim, entre 12 h et 21 h, le mercredi 20 mars, et le jour du huis clos, entre 6 h et 7 h. Toutefois, le ministère des Finances n'en assumera pas la responsabilité ni la surveillance. Pour toute question relative à l'aménagement de la salle, veuillez contacter M. Jacques Delorme, au 418 528?7382.

Veuillez noter qu'une fois l'embargo levé, l'espace au Centre des congrès de Québec demeurera disponible jusqu'à 18 h, après quoi les représentants des médias toujours présents seront tenus de quitter les lieux.

Demandes d'accès à Internet et de matériel technologique

Pour les demandes d'accès à Internet, de ligne téléphonique, de ligne RNIS, de lien câble ou de matériel technologique d'appoint, vous devez remplir un formulaire, accessible au https://www.convention.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/HuisClos_-Mars_2019.xlsx, au plus tard le lundi 18 mars, à 12 h. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec la responsable du Centre des congrès de Québec, Mme Suzanne Labrie, par téléphone, au 418 649?7711, poste 4069, ou par courriel, à slabrie@convention.qc.ca. Des frais supplémentaires seront ajoutés pour toute installation demandée après 16 h.

Pour que l'information ne soit pas diffusée prématurément, les télécommunications seront interrompues à partir de 22 h le 20 mars. Toutes les vérifications de signaux devront donc être faites avant cette échéance. Les téléphones cellulaires, les tablettes électroniques et tout autre appareil permettant de communiquer avec l'extérieur seront interdits durant le huis clos. Pendant la journée, une équipe de la Sûreté du Québec procédera aux vérifications d'usage. Tout équipement pouvant capter un réseau sans fil devra être désactivé. Les accessoires informatiques sans fil (souris, claviers, imprimantes, etc.) ne seront plus fonctionnels et seront confisqués au besoin.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :