Annonce du programme des tournois et jeux officiels des WCG 2019 Xi'an





Entrez en jeu !

Jeux officiels des WCG 2019 Xi'an : Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne

L'inscription des joueurs débute dès aujourd'hui sur WCG.com

144 joueurs seront sélectionnés à l'issue de l'organisation de plusieurs épreuves préliminaires et finales nationales et régionales

WCG organisera plus de 200 épreuves de sélection en ligne à l'échelle nationale en utilisant Battlefy, plus grande plateforme de concours de sports électroniques ouverte au monde

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- World Cyber Games (WCG), Inc. a publié le programme des jeux et des tournois qui mèneront à l'événement principal des WCG 2019 Xi'an, et a annoncé que la société commencerait à accepter les inscriptions des joueurs.

Les jeux annoncés par WCG pour les WCG 2019 Xi'an sont les suivants :

Clash Royale, Crossfire, Dota2, Hearthstone, Honor of Kings, Warcraft III: The Frozen Throne

Les candidatures relatives aux épreuves préliminaires nationales peuvent être soumises via le site Web officiel WCG.com.

Les épreuves de sélection en ligne débuteront lors de la 4e semaine du mois de mars dans la région Asie-Pacifique. Les épreuves de sélection sur le continent américain et en Europe débuteront dans les semaines suivantes, et se concluront par les épreuves de sélection en Chine. La plateforme mondiale de sports électroniques Battlefy sera utilisée par WCG pour gérer les tournois de la région Asie-Pacifique, du continent américain et d'Europe, tandis que les épreuves de sélection en Chine seront organisées sur la plateforme Varena. Les joueurs qui réussiront les épreuves de sélection nationales et les épreuves de sélection régionales participeront aux finales régionales. Les finales régionales seront organisées en Corée du Sud, aux États-Unis, en Grèce et en Chine, et 144 joueurs seront qualifiés pour l'ultime confrontation de l'événement principal des WCG 2019 Xi'an.

Parallèlement aux matchs passionnants entre les joueurs représentant différentes régions, plusieurs matchs de joueurs professionnels invités seront également organisés lors de l'événement principal des WCG 2019 Xi'an.

L'événement principal des WCG 2019 Xi'an sera organisé dans le nouveau quartier Qujiang de Xi'an, en Chine, du 18 juillet (jeudi) au 21 juillet (dimanche). Suite à l'annonce officielle des jeux, WCG présentera prochainement les autres éléments qui composeront les WCG -- la Conférence WCG sur les sports électroniques pour le partage des connaissances ; New Horizons, événement des sports du futur basés sur les nouvelles technologies ; et un Festival pour ajouter de la couleur à l'événement.

Pour obtenir des informations sur les jeux officiels WCG ainsi que sur le programme du tournoi, rendez-vous sur WCG.com.

À propos des WCG

Les WCG (World Cyber Games) sont un festival mondial des sports électroniques, que peuvent apprécier les individus du monde entier. Sa mission et sa vision consistent à résoudre les conflits via le divertissement, en tant que moyen de contribuer à rendre le monde meilleur. Pour y parvenir, les WCG organisent des événements inédits et variés qui chacun peut apprécier, et deviennent aujourd'hui un festival mondial qui représente plus qu'un simple tournoi de sports électroniques, et qui constitue désormais un lieu où le monde entier peut se retrouver.

À propos de Battlefy

Battlefy est une plateforme mondiale de sports électroniques localisée dans 12 langues, qui alimente plus de 100 000 ligues et qui touche plus de 60 millions de joueurs. La technologie est utilisée par les plus grands noms des sports électroniques, parmi lesquels Blizzard Entertainment, EA SPORTS, Riot Games, Nintendo, Turner Sports, et Coca-Cola. Battlefy se spécialise dans la fourniture de technologies pour les organisateurs de tournois, en permettant le fonctionnement fluide des compétitions de sports électroniques à grande échelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833448/WCG_2019_games_titles.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832886/Logo_WCG_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :