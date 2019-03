Me Caroline Biron devient associée directrice de Woods





MONTRÉAL, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'une des plus importantes boutiques de litige, d'arbitrage et d'insolvabilité au Canada, Woods s.e.n.c.r.l., annonce la nomination de Me Caroline Biron à titre d'associée directrice du cabinet. Depuis le 1er mars, en plus de poursuivre sa pratique, elle veille à la gestion et au développement du cabinet.

Me Richard Vachon exerçait ces fonctions depuis 2015; il avait, pour sa part, succédé à l'associé fondateur du cabinet qui en est toujours le président, Me James A. Woods. Après une transition réussie, Me Vachon a souhaité se consacrer entièrement à la pratique du droit et au conseil stratégique auprès de nos clients. Me Woods se réjouit de la nomination de Me Biron. « Caroline est une leader rassembleuse qui saura poursuivre le développement de Woods sur la scène nationale ».

« Grâce au talent de notre équipe et à la confiance de nos clients, nous sommes dans une position privilégiée tant pour le recrutement des meilleurs avocats que pour attirer de nouveaux mandats stratégiques et complexes. C'est un honneur de pouvoir contribuer au succès et au rayonnement du cabinet », a indiqué Me Biron.

Avocate respectée, Me Biron pratique dans le domaine du litige commercial et corporatif. Elle a plaidé devant toutes les instances des tribunaux fédéraux et provinciaux au Québec ainsi qu'à la Cour suprême du Canada. Elle est très impliquée non seulement au sein du cabinet et dans le milieu juridique, mais également dans la communauté des affaires au Québec. Me Biron est notamment membre du comité exécutif de l'Institut des administrateurs de sociétés, du conseil d'administration du Trust Banque Nationale et présidente du conseil d'administration du Théâtre du Nouveau Monde.

Fondé par Me James A. Woods, Ad. E., en 1995, Woods est un cabinet d'avocats oeuvrant exclusivement dans les domaines du litige commercial et civil, de l'arbitrage et de la faillite et l'insolvabilité. Sa trentaine d'avocats experts agit devant toutes les instances québécoises, ontariennes et fédérales, y compris la Cour suprême du Canada, ainsi qu'en matière d'arbitrage, tant sur la scène nationale qu'internationale.

