/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Rodriguez de passage dans le Bas-Saint-Laurent/





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera à Rivière-du-Loup et à Rimouski pour rencontrer des intervenants du milieu des arts et de la culture et annoncer un appui financier

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 8 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera à Rivière-du-Loup le lundi 11 mars, et à Rimouski le mardi 12 mars, pour rencontrer des intervenants du milieu des arts et de la culture et annoncer l'octroi de fonds à un organisme culturel.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité du lundi 11 mars 2019

Activité no 1 - annonce au Centre culturel Berger

HEURE :

14 h 45

LIEU :

Centre culturel Berger

85, rue Sainte-Anne

Rivière-du-Loup (Québec)

Note aux médias : ouvert aux médias

Activités du mardi 12 mars 2019

Activité no 1 - rencontre avec des responsables du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec (ROSEQ)

HEURE :

13 h 10

LIEU :

84, rue Saint-Germain Est

Rimouski (Québec)

Note aux médias : fermé aux médias

Activité no 2 - rencontres informelles avec des intervenants du milieu des arts et de la culture de Rimouski et des communautés avoisinantes

HEURE :

14 h 30

LIEU :

Musée régional de Rimouski

Pièce 3

35, rue Saint-Germain Ouest

Rimouski (Québec)

Notes aux médias : fermé aux médias

