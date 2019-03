Trina Solar sélectionné pour le premier projet de modules bi-verre bifaciaux à faible empreinte carbone en France





CHANGZHOU, Chine, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited (« Trina Solar » ou « l'entreprise »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions globales d'énergie solaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle fournirait à EDF Renouvelables 16 MW de modules PV bifaciaux spéciaux à faible empreinte carbone.

EDF Renouvelables mène actuellement deux projets de centrales solaires à Aramon (5 MWp) et Saint Pargoire (11 MWp). Trina Solar assurera la livraison de 44 790 pièces de son module bi-verre bifacial DUOMAX Twin dans sa version à faible empreinte carbone, avec des puissances allant de 350 à 365 Wp. En tant que leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, EDF Renouvelables couvre tous les secteurs d'expertise, du développement de projets à la construction en passant par l'exploitation et la maintenance.

Ces deux projets développés sous les contraintes spécifiques des appels d'offres CRE4.1 et CRE4.2 sont les premiers projets d'exploitation de modules bi-verre bifaciaux à faible empreinte carbone en France. Une fois opérationnelles, les centrales solaires produiront une énergie 100 % renouvelable qui couvrira les besoins en consommation de plus de 8 400 personnes en France. Étalées sur environ 18 hectares, ces centrales permettront d'éviter chaque année l'émission de près de 15 000 tonnes de CO 2 pendant 30 ans.

Composé de cellules PERC monocristallines, le module bi-verre bifacial DUOMAX Twin offre une puissance globale supérieure en absorbant le rayonnement solaire des deux côtés et permet de produire jusqu'à 25 % d'électricité supplémentaire en fonction de l'albédo et du support de fixation. Le système de voltage de 1 500V permet en outre de réduire les coûts d'équilibre du système. La technologie bi-verre de Trina Solar fait déjà l'objet de 26 brevets. Grâce à sa robuste structure bi-verre fabriquée à partir de verres solaires et d'une encapsulation de haute qualité, ce module est capable de résister aux conditions environnementales difficiles et protège les cellules solaires en cas de forte humidité, réduisant ainsi les déperditions d'énergie par dégradation induite par le potentiel (PID). Le produit est applicable à un grand nombre de contextes et compatible avec les principaux systèmes de suivi.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par EDF Renouvelables pour ces deux projets en France développés sous les contraintes spécifiques des appels d'offres CRE4.1 et CRE4.2, avec nos modules PERC monocristallins bi-verre bifaciaux à faible empreinte carbone », a déclaré Gonzalo de la Viña, Directeur du Module Business Unit de Trina Solar Europe.

La livraison complète des 16 MV de modules devrait être terminée à la fin du premier trimestre 2019.

Image: http://bit.ly/2ppgJ48

Légende de l'image : Le module bi-verre bifacial DUOMAX Twin impressionne : jusqu'à 25 % de production d'énergie supplémentaire, 1 500V de tension système et une durée de vie exceptionnelle.

À propos de Trina Solar

Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions globales dans le domaine de l'énergie solaire. Fondé en 1997, Trina Solar développe des solutions photovoltaïques intelligentes exclusives pour de grandes centrales électriques, ainsi que des solutions pour les entreprises et les particuliers, des systèmes de stockage d'énergie et des modules photovoltaïques. En tant que premier fournisseur mondial de solutions intégrées en lien avec l'énergie solaire, Trina Solar est aujourd'hui la première entreprise à faire évoluer sa marque vers l'univers de l'IoT (Internet des objets) appliqué au secteur de l'énergie, un nouveau domaine émergent dans lequel Trina Solar s'est engagée à devenir un leader mondial. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.trinasolar.com.

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 05:52 et diffusé par :