Mitsui Chemicals va exposer à JEC World 2019 à Paris, en France

Mitsui Chemicals, Inc. (Tokyo, Japon ; président & PDG : Tsutomu Tannowa) va exposer à JEC World 2019, l'une des plus grandes expositions de composites au monde. L'événement aura lieu à Paris, en France, du 12 au 14 mars 2019.

Mitsui Chemicals a collaboré avec ARRK Corp. (Osaka, Japon ; président : Tae Ho Kim), une société mondiale d'aide au développement, pour produire l'« hour's Pod », une voiture concept qui suggère de nouvelles façons de passer son temps dans un avenir de conduite autonome étendue. Équipée de la gamme de nouveaux matériaux et des nouvelles technologies du Mitsui Chemicals Group, l'« hour's Pod » offre une nouvelle proposition de valeur pour l'environnement, le temps et l'espace de la mobilité. Un site Web dédié fournit des informations détaillées sur l'exposition. (URL: https://www.mitsuichem.com/en/special/jec/index.htm)

Concept sous-tendant l'« hour's Pod »

Les véhicules à conduite autonome vont inaugurer de nombreuses façons différentes d'apprécier le temps et l'espace en déplacement. L'« hour's Pod » crée une nouvelle valeur pour l'environnement du transport en combinant de multiples matériaux raffinés. Les capacités technologiques de Mitsui Chemicals rendent ce concept possible.

Vue d'ensemble du stand de Mitsui Chemicals Durée de l'exposition 12 mars (mardi) ? 14 mars (jeudi) 2019 Lieu Parc d'attractions Paris Nord Villepinte, Paris, France Stand numéro H52, Hall 6

Exposition de matériaux? TAFNEXtm?CF/PP - Ruban d'enroulement UD - Tube d'enroulement UD TAFNEXTM CF/PP est un ruban d'enroulement unidirectionnel (bande UD) à base de fibres de carbone et de polypropylène (PP). Il est monté sous forme de cadres et de plancher sur le modèle de voiture concept. Le matériau possède d'excellentes propriétés en termes de légèreté, de résistance à l'impact, de résistance à l'eau, de recyclabilité et de forte traitabilité. *Les tubes à filament enroulé sont fabriqués par AFPT GmbH dans le cadre d'un projet de collaboration sur TAFNEXTM CF/PP. NOSTRAtm NOSTRAtm est un enduit durci à la lumière ultraviolette (UV) développé en utilisant la technologie exclusive résistant à la buée et à la saleté de Mitsui Chemicals. Il est utilisé sur la surface de la vitre du modèle de voiture concept. Le matériau présente une excellente résistance à la saleté et à la buée, une bonne lavabilité, une résistance à l'abrasion, un séchage rapide et des propriétés antistatiques. FORTIMOtm FORTIMOtm est un élastomère polyuréthane obtenu à partir d'un nouvel isocyanate. Il est utilisé comme matériau du coussin de siège et de la table du modèle de la voiture concept. Ce matériau se distingue pas son élasticité, sa résistance à la chaleur et sa stabilité à la lumière. FORTIMOtm & C Le matériau tactile de haute qualité « FORTIMO & C » a été créé avec du vrai carbone et FORTIMOtm Il est utilisé sur la surface du siège et de la table du modèle de voiture concept. Sa texture agréable a été conçue pour offrir de la valeur et une expérience sensorielle à l'utilisateur tout en retenant un haut niveau de fonctionnalité en termes de durabilité, de résistance à l'impact et de grande élasticité.

À propos de Mitsui Chemicals (Tokyo : 4183, ISIN : JP3888300005)

Les racines de Mitsui Chemicals remontent à 1912, date à laquelle la société a commencé à produire une matière première pour engrais chimiques à base de dérivés de gaz de charbon, la première société au Japon à le faire. Cette entreprise a contribué de manière significative à augmenter la productivité agricole, un problème social majeur à l'époque. Par la suite, la société a fait évoluer sa technologie des produits chimiques de charbon aux produits chimiques de gaz et, en 1958, a construit le premier complexe pétrochimique du Japon, dynamisant ainsi le secteur industriel du pays. Aujourd'hui, la société propose de nombreux produits de classe mondiale avec des ventes qui se chiffrent à plus de 1 300 milliard JPY (11,8 milliards USD) et plus de 150 sociétés dans 28 pays. Son portefeuille commercial inclut des matériaux respectueux de l'environnement destinés aux services de mobilité et de soins de santé de prochaine génération assurant la santé et le bonheur au sein d'une société vieillissante, des emballages assurant la fiabilité et la sécurité des produits alimentaires, des produits agrochimiques contribuant à augmenter la production de denrées alimentaires, des matériaux électroniques et des matériaux pour le secteur de l'environnement et de l'énergie.

Mitsui Chemicals va continuer de contribuer à résoudre des défis sociaux grâce à sa technologie d'avant-garde et en « Créant une nouvelle valeur pour le client grâce à l'innovation ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mitsuichem.com/index.htm

