Reply nommé visionnaire dans le "Magic Quadrant pour le CRM et les services d'implémentation de l'expérience client, dans le monde entier" par Gartner

Reply a annoncé aujourd'hui avoir été positionné en tant que visionnaire par Gartner dans son "Magic Quadrant pour le CRM et les services de mise en oeuvre de l'expérience client dans le monde entier" en février 2019.

Gartner a évalué 18 fournisseurs de services de stratégie et de mise en oeuvre de CRM et d'expérience client (CX) et a positionné Reply en tant que visionnaire grâce à sa vision complète et sa capacité à l'exécuter.

L'approche de Reply pour les projets CRM et CX est basée sur un modèle de gestion de l'expérience client multicouche. Cela comprend la cartographie des parcours, l'expérience utilisateur (UX) et la conception numérique, la définition des processus, les plates-formes CRM, l'analyse des données, les architectures technologiques et la conception centrée sur l'homme pour comprendre, concevoir et mettre en oeuvre des solutions CRM et CX complexes.

Selon le rapport, "Gartner définit le marché des services d'implémentation de CRM et d'expérience client comme des services basés sur des projets pour aider les clients à développer une stratégie CX, transformer une relation client et/ou concevoir, construire, intégrer et déployer des solutions technologiques et de changement de processus qui améliorent les interactions entre les organisations et leurs clients. Ces services sont spécifiques à l'amélioration des opérations de vente, de service à la clientèle et de marketing et des interactions avec les clients et comprennent également la facilitation des transactions commerciales."

Reply [MTA, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les médias numériques et les nouveaux canaux de communication. Grâce à son réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply s'associe à de grandes entreprises européennes dans les secteurs des télécommunications et des médias, des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que de l'administration publique, pour concevoir et développer des modèles économiques fondés sur les nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply incluent : conseil, intégration de systèmes et services numériques. www.reply.com

