Les technologies d'assistance aux conseillers et d'assistance à la clientèle d'Objectway obtiennent une mention de la part de Gartner





eXtend, la suite wealthtech de la société, associe de multiples fonctionnalités modulaires pour composer des solutions spécifiques destinées à la productivité des conseillers et aux interactions numériques les clients.

MILAN, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- Objectway est de nouveau mentionné par Gartner, le numéro un mondial de la recherche et du conseil en technologies de l'information, dans deux rapports récents.

Dans un rapport intitulé Integrate Advisor Supporting Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Advisor Adoption (Intégrer les technologies de support des conseillers à des plateformes numériques afin d'accélérer l'adoption de la part des conseillers)[1], Objectway est cité dans le contexte des technologies de conseil existantes, en tant que fournisseur de planification financière, de gestion de portefeuille et de plateformes de gestion de patrimoine tout-en-un, ainsi que dans le secteur des technologies émergentes pour ses outils de collaboration avec les clients. Ces outils permettent d'augmenter la productivité des conseillers en intégrant leurs composants de bureau et en automatisant les flux de travail pour faire ainsi gagner un temps précieux.

Par ailleurs, les outils axés sur le client et les interactions numériques améliorées sont une priorité pour les entreprises de gestion de patrimoine, mais les offres sont actuellement insuffisantes, ce qui entraîne de faibles taux de classification et utilisation par le client, selon un rapport de Gartner intitulé Enhance the Collaboration Experience in Client-Facing Technology to Improve Digital Empathy (Améliorer l'expérience de collaboration dans les technologies orientées vers le client pour une plus grande empathie numérique)[2].

Dans ce document de recherche, Objectway est mentionné en tant que fournisseur représentatif d'applications mobiles orientées vers le client. Ce sont des outils qui peuvent améliorer la collaboration en temps réel entre le conseiller et le client grâce au chat vidéo, à la co-navigation et à la messagerie instantanée. Les responsables informatiques offrant une expérience bancaire numérique peuvent améliorer l'empathie numérique en optimisant la collaboration numérique, comme le souligne Gartner.

eXtend, la suite wealthtech d'Objectway, gagne progressivement du terrain dans le secteur de la gestion de patrimoine et de placements, en tant que plateforme numérique de choix pour répondre à la demande croissante pour une transition d'une approche transactionnelle à une interaction conseiller-client ayant un impact positif sur la vie et les objectifs des investisseurs.

« Nous sommes fiers que ces mentions reflètent les investissements que nous avons effectués pour notre plateforme numérique unifiée, » a déclaré Luigi Marciano, le PDG d'Objectway. « Les capacités modulaires de notre suite wealthtech peuvent être combinées afin de composer des solutions répondant aux besoins spécifiques des entreprises, déployées de manière flexible sur site ou dans le cloud, offrant ainsi un avantage concurrentiel à nos clients. »

Objectway

Fondé en 1990, le groupe est un chef de file du secteur de la gestion de patrimoine numérique, des investissements et de la gestion d'actifs, avec un chiffre d'affaires d'environ 75 millions d'euros. Ses plateformes logicielles primées servent plus de 150 clients dans 15 pays sur 3 continents. Avec des bureaux en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Irlande et en Afrique du Sud, ses 700 employés assistent près de 100 000 professionnels de l'investissement pour gérer plus de 1 trillion d'euros de patrimoine.

