Let's Move For a Better World 2019: Faites la différence. Rejoignez le mouvement





Cesena, Italie, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- Let's Move for a Better World dont c'est la 6ème édition, est la campagne sociale la plus importante du secteur. Elle tire profit de la technologie et des équipements connectés de Technogym pour motiver les utilisateurs à rejoindre le club de gym le plus proche, à bouger plus souvent et de façon plus régulière, ainsi qu'à partager les résultats de leur entraînement avec la communauté Technogym à travers le monde.

L'objectif de Let's Move for a Better World est de sensibiliser aux bienfaits de la pratique d'une activité physique régulière à travers un défi amusant et motivant qui encourage également à sociabiliser.

Du 11 au 30 mars 2019, grâce à un défi qui comptabilise leurs MOVEs (l'unité de mesure du mouvement adoptée par Technogym), les membres des clubs de gym ou les clients d'hôtels du monde entier pourront joindre leurs forces pour faire don de leur mouvement en faveur de la promotion du style de vie Wellness auprès de leur communauté locale.

En utilisant les équipements connectés TECHNOGYM, les participants peuvent mesurer leurs efforts pendant l'entraînement et collecter des MOVEs sur MyWellness, la plateforme digitale cloud de Technogym. En atteignant des objectifs prédéfinis de mouvement, chaque club pourra remporter un produit Technogym et en faire don à l'association à but non lucratif de son choix qui lutte contre l'obésité et les modes de vie sédentaires.

Plus les membres se montreront actifs et collecteront de MOVEs, plus le don fait aux communautés sera important.

La collecte des MOVES est très facile :

Créez un compte MyWellness gratuit pour enregistrer tous les MOVES collectés lors de vos entraînements en salle et en extérieur.

Connectez-vous à Mywellness depuis les équipements Technogym.

Sélectionnez la campagne "Let's Move for a Better World" dans l'onglet Challenge.

Commencez à bouger et collectez des MOVES pour soutenir votre communauté.

Vous n'êtes pas membre d'un club de gym ? Pas de problème ! Rendez-vous sur https://www.technogym.com/gymfinder pour localiser l'établissement le plus proche prenant part à la campagne sociale via le Gym Finder.

