Cameco est bien placée pour gérer elle-même ses risques financiers; Perspectives pour 2019 inchangées





SASKATOON, Saskatchewan, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) réaffirme sa capacité à remplir ses obligations financières et à gérer elle-même le risque, malgré la dégradation récente de sa notation de crédit.

« Nous sommes déçus par la dégradation de notre notation. Bien que nos résultats de l'exercice 2018 et nos perspectives pour 2019 soient conformes aux attentes, les décisions que nous avons délibérément prises pour renforcer la société sur le long terme s'accompagnent de frais à court terme ayant une incidence sur nos indicateurs de crédit », a déclaré Grant Isaac, vice-président directeur et directeur financier de Cameco. « Nous avons tenu nos promesses, et avons clairement et en toute transparence communiqué les frais à court terme associés aux mesures que nous avons prises. Même avec une notation de première qualité, nous poursuivrons notre stratégie visant à améliorer les indicateurs financiers à court terme au détriment de la création de valeur à long terme. »

Cameco a délibérément pris un certain nombre de mesures afin de réduire l'offre et rationaliser ses opérations, ce qui nous a permis de préserver la valeur de nos actifs de premier plan et de générer plus de 1 milliard USD en espèces dans notre bilan. Selon nous, ces mesures devraient également permettre à la société de continuer à générer un flux de trésorerie positif en 2019 et en ce qui nous concerne, de rembourser notre dette de 500 millions USD arrivant à échéance cette année ou s'il est raisonnable de procéder ainsi, de réduire plus activement la dette inscrite à notre bilan. Les frais à court terme accompagnant les mesures que nous prenons comprennent notamment les frais d'entretien et de maintenance. Cependant, nous estimons que les bénéfices à long terme surpasseront largement ces frais.

Les perspectives de Cameco pour 2019 demeurent inchangées et, comme cela est indiqué dans notre rapport annuel de gestion de la direction, plusieurs facteurs pourraient entraîner une amélioration significative de ces perspectives. Citons, à titre d'exemple, les éléments suivants :

L'issue de l'enquête déclenchée en vertu de l'Article 232 de la Loi américaine sur l'essor commercial (Trade Expansion Act), ainsi que l'impact potentiel sur le marché et le cours de l'uranium.

Une éventuelle attribution des dépens de la cour de l'impôt fondée sur le jugement catégoriquement en notre faveur dans notre litige contre l'Agence du revenu du Canada, dans le cadre duquel nous avons effectué une demande de recouvrement des frais à hauteur de 38 millions USD.

Une éventuelle allocation des dommages-intérêts du conseil d'arbitrage de TEPCO, au cours duquel nous réclamons environ 700 millions USD.

« Notre stratégie est conçue de manière à nous permettre de nous adapter au dynamisme du marché dans lequel nous évoluons actuellement et d'assurer la solidité et la viabilité à long terme de la société », a déclaré M. Isaac. « La population mondiale est en hausse et, compte tenu du besoin mondial en énergie de base sûre, propre et fiable, nous restons confiants quant à l'avenir de l'industrie nucléaire ».

Profil

Nous sommes l'un des plus importants fournisseurs de combustible d'uranium au monde. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves à teneur élevée au monde et sur nos faibles coûts d'exploitation. Nos produits d'uranium servent à produire de l'électricité propre dans des centrales nucléaires à travers le monde. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social se situe à Saskatoon, en Saskatchewan.

Déclarations et avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes futures, que nous appelons énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se fondent sur notre point de vue actuel, qui peut être amené à changer considérablement; les résultats et événements réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle. Voici quelques exemples d'énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse : la déclaration réaffirmant notre capacité à remplir nos obligations financières et à gérer nous-mêmes le risque, et ce, malgré la récente dégradation de notre notation de crédit; les déclarations concernant nos perspectives pour 2019 et les facteurs susceptibles d'améliorer nos résultats réels; la déclaration selon laquelle nous poursuivrons notre stratégie afin d'améliorer les indicateurs financiers à court terme; les déclarations concernant nos flux de trésorerie en 2019; notre capacité à réduire la dette; nos attentes concernant les bénéfices à long terme des mesures que nous prenons; et notre point de vue sur l'accroissement de la population, les besoins énergétiques futurs et l'avenir de l'industrie nucléaire. Les risques importants qui pourraient entraîner un résultat différent incluent : le risque que la dégradation de notre notation de crédit récemment annoncée puisse avoir des conséquences inattendues sur nous; et tous les autres risques importants mentionnés dans notre rapport annuel de gestion de la direction de 2018 et notre dernière notice annuelle. Dans la présentation des énoncés prospectifs, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient se révéler erronées et selon lesquelles, outre les autres hypothèses importantes mentionnées dans notre rapport annuel de gestion de la direction de 2018 et notre dernière notice annuelle, la dégradation de notre notation de crédit récemment annoncée n'a aucune incidence défavorable importante sur nous. Les énoncés prospectifs visent à vous aider à comprendre les opinions actuelles de la direction sur nos perspectives à court et à long termes, et sont susceptibles de ne pas être appropriés à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces énoncés à jour, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'exigent.

Personne-ressource auprès des investisseurs : Rachelle Girard 306-956-6403 Personne-ressource auprès des médias : Carey Hyndman 306-956-6317

