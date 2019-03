CGI dépose une offre entièrement en espèces pour acquérir Acando AB, un leader des services en management et en TI en Europe du Nord et en Allemagne





STOCKHOLM, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle déposait une offre publique d'achat entièrement en espèces de 41,45 de couronnes suédoises (SEK) par action par l'entremise de CGI Nordic Holdings Limited, une filiale en propriété exclusive, pour acquérir toutes les actions en circulation d'Acando (« l'Offre »). Les conseillers d'Acando sont dotés d'une expertise technique approfondie, conjuguée à des connaissances de pointe du comportement humain, afin d'aider les clients à tirer pleinement profit de la puissance de la technologie pour atteindre leurs objectifs d'affaires. L'Offre représente une prime de 44,2 % par rapport au cours de clôture des actions d'Acando en date du 8 mars 2019.

Le conseil d'administration d'Acando recommande à ses actionnaires d'accepter à l'unanimité l'Offre de CGI, qui représente un prix total de 4?320 millions de couronnes suédoises (SEK) pour toutes les actions en circulation d'Acando et comprend la prise en charge d'une dette nette de 93 millions SEK, correspondant à environ 614,7 millions $ CA. L'entreprise transige actuellement à la bourse Nasdaq de Stockholm sous le symbole ACAN B. L'offre publique d'achat est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l'approbation par les autorités réglementaires compétentes, telles que des autorités en matière de concurrence, et la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en circulation d'Acando. Avant l'annonce de l'Offre, CGI Nordic Holdings Limited a immédiatement conclu des ententes d'achat d'actions avec Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB et Svolder AB en vue d'acquérir 23?580?490 actions d'Acando au prix de 41,45 SEK par action. L'acquisition de 10?421?558 des actions mentionnées ci-dessus (actions de classe B) est effectuée immédiatement. L'acquisition des 13?158?932 actions restantes mentionnées ci-dessus (3?639?990 actions de classe A et 9?518 942 actions de classe B) sera réalisée à la suite de l'approbation des autorités allemandes chargées de l'application du droit de la concurrence, dont l'obtention est prévue au plus tard à environ un mois avant l'annonce de l'Offre.

Il est prévu que la transaction sera conclue au troisième trimestre de l'exercice 2019.

L'acquisition d'Acando, dont le siège social est établi à Stockholm, se traduirait par l'apport de plus de 2?100 professionnels hautement qualifiés chez CGI, établis dans cinq pays, notamment dans les marchés métropolitains de Stockholm (Suède), d'Oslo (Norvège) et d'Hambourg (Allemagne). L'entreprise est dotée de solides capacités en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes et en innovation numérique centrée sur le client qui enrichiront la présence et l'expertise mondiales de CGI dans plusieurs secteurs commerciaux clés tels que l'industrie manufacturière, le commerce de détail et le secteur public (gouvernements). Pour l'année civile 2018, Acando a enregistré des revenus de 2?826 millions de couronnes suédoises (SEK) (environ 402 millions $ CA).

« L'offre de fusion de CGI avec Acando s'aligne avec la composante marchés métropolitains de notre stratégie d'acquisition, a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Nos investissements continus dans le modèle de proximité client de CGI s'avèrent plus pertinents que jamais. En effet, les clients continuent de consolider leurs partenariats et d'opter pour un nombre restreint de fournisseurs de confiance qui leur procurent les capacités, l'envergure et la prestation de services de qualité requises pour stimuler leur croissance et accroître leur efficacité. En fait, les demandes de nos clients pour des services complets, qu'il s'agisse de services-conseils, de solutions fondées sur la propriété intellectuelle ou de services d'impartition, continuent de s'accélérer à mesure que la technologie s'inscrit au coeur de leurs opérations. »

« C'est avec enthousiasme que nous accueillerons les professionnels d'Acando au sein de la famille CGI à titre de membres-propriétaires, innovateurs hautement qualifiés privilégiant partage et collaboration afin d'offrir une valeur ajoutée aux clients, a souligné Heikki Nikku, président des opérations, Europe du Nord, CGI. En conjuguant le positionnement exceptionnellement solide de CGI en ce qui a trait aux capacités numériques axées sur les données et aux pratiques de transformation des TI à l'approche d'Acando en matière de services-conseils et d'innovation numérique centrée sur l'humain, nous renforçons notre combinaison unique de compétences et d'expertise au profit de nos clients alors que nous continuerons d'assurer ensemble une croissance rentable dans les années à venir. »

« Acando a développé une culture innovante fondée sur l'excellence technique et des connaissances de pointe du comportement humain, a ajouté Carl-Magnus Månsson, chef de la direction d'Acando. La combinaison des talents d'Acando à ceux de CGI aura une incidence positive sur nos clients et offrira à nos employés d'importantes possibilités de carrière. »

À propos de CGI en Europe du Nord

Comptant plus de 8?500 professionnels dans 64 bureaux au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Norvège, en Pologne et en Suède, CGI possède une solide présence locale dans l'ensemble du marché des services en TI de l'Europe du Nord. Forte d'un engagement ferme à être la meilleure entreprise du secteur des TI au sein de ce marché ainsi que partout dans le monde, CGI agit à titre de leader des services-conseils complets en TI et en management ainsi que des services et solutions d'impartition. Les opérations de CGI en Europe du Nord offrent des services à des milliers d'organisations des secteurs public et privé afin de les aider à atteindre l'efficacité opérationnelle, tout en exploitant l'innovation pour mieux servir les besoins des consommateurs et des citoyens en matière de numérique.

À propos de CGI en Allemagne

Plus de 3?700 professionnels dans 19 emplacements assurent une solide présence locale au sein des principaux marchés métropolitains de l'Allemagne et offrent des services à plus de 200 clients des secteurs privé et public. Bâtissant des relations à long terme, conformément à son modèle de proximité, CGI aide ses clients à relever leurs défis en reliant avec succès les processus et les systèmes d'entreprise existants et numériques. La firme d'analyse indépendante ISG a classé CGI en Allemagne en 2018-2019 comme leader du marché en « transformation infonuagique » et en « transformation numérique ».

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 74?000 professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'Acando

L'offre d'Acando met l'accent sur les résultats obtenus et la valeur proposée aux clients grâce à une combinaison de l'ensemble des compétences de l'entreprise et de ses relations à long terme avec ses clients. Des méthodes et des outils bien établis sont en place en vue d'offrir le niveau de qualité élevé propre à Acando à chacune des étapes du projet. L'entreprise, qui compte un nombre total de 2?100 employés, exerce ses activités dans le marché de l'Europe du Nord à partir de ses bureaux établis en Suède, en Finlande, en Norvège, en Allemagne et en Lettonie.

Information importante

En lien avec l'Offre, un document d'offre sera déposé auprès de l'Autorité de surveillance financière suédoise (Swedish Financial Supervisory Authority ou SFSA) et publié par CGI Nordic Holdings Limited, après obtention de l'approbation de la SFSA. Cette communication n'est pas, ni ne doit être interprétée comme étant un substitut d'un tel document ou de tout autre document que CGI Nordic Holdings Limited déposerait auprès de la SFSA. LES ACTIONNAIRES D'ACANDO SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS SON INTÉGRALITÉ LE DOCUMENT D'OFFRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SFSA PUISQUQU'IL CONTIENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE QUE DE TELS DÉTENTEURS DOIVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT DE PRENDRE QUELQUE DÉCISION QUE CE SOIT À PROPOS DE L'OFFRE D'ACHAT DE LEURS ACTIONS. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit du document d'offre (si et lorsque celui-ci sera disponible) et de certains autres documents connexes sur www.cgi.com/fr/acando et https://sebgroup.com/prospectuses (en angl.).

L'Offre concerne les actions d'une entreprise suédoise et est sujette aux exigences suédoises en matière de procédure et de divulgation, qui sont différentes de celles en vigueur dans d'autres pays. L'Offre sera effectuée aux États-Unis, conformément à une exemption de certaines règles américaines relatives aux offres publiques d'achat au sens de la règle 14d-1(d) de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée (« Exchange Act »), conformément à la Section 14(e) de l'Exchange Act et en vertu des exigences de la législation suédoise.

L'Offre n'a été ni approuvée ni désapprouvée par quelque autorité canadienne en valeurs mobilières ou par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou par toute autre autorité des valeurs mobilières provinciale, d'État ou autre. De plus, aucune autorité canadienne en valeurs mobilières, la SEC ou toute autre autorité ne s'est prononcée sur le caractère équitable ou le bien-fondé de l'Offre ni sur le caractère pertinent de l'information figurant dans le présent document. Toute déclaration contraire est illégale.

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à constituer la base d'une décision d'investissement. Il ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter des titres, des entreprises, des actifs, ou une recommandation ou un engagement de la part de CGI ou de toute autre personne. Ce communiqué de presse ou son contenu ou toute autre information écrite ou orale rendue disponible en conjonction avec cette transaction ne doit pas constituer la base d'un contrat. Ce communiqué de presse a été rédigé sans la moindre référence aux objectifs d'investissement, à la situation financière, à la situation fiscale ou aux besoins particuliers du lecteur.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres « dispositions refuges » américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI ou de CGI Nordic Holdings Limited, y compris les plans de croissance, les plans et les attentes relatives à l'Offre et au respect de toutes les conditions applicables, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Elles font de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI et CGI Nordic Holdings Limited n'ont, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, le respect des conditions de l'Offre et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de la Société et à d'autres incidents; de même que tout autres risques et hypothèses énoncés, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov ). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI et CGI Nordic Holdings Limited déclinent toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre Europe du Nord motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

