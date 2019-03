La nouvelle pompe à chaleur EVI à onduleur R32 de PHNIX avec niveau de norme ErP A++ sera lancée lors du salon ISH à Francfort





FRANCFORT, Allemagne, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'événement de renommée mondiale du secteur des nouvelles énergies, ISH, a lieu à Francfort, en Allemagne. PHNIX, un important fabricant de pompes à chaleur en Chine, dévoile ses multiples séries de produits de types pompes à chaleur pour usage commercial et domestique lors du salon ISH. M. Peter Wang, directeur général adjoint responsable des activités de PHNIX à l'international, a déclaré que PHNIX vient de terminer certains ajustements clés de la structure de l'activité concernant les pompes à chaleur et que de nouveaux modules commerciaux PHNIX sont également exposés durant le salon ISH pour le lancement de nouveaux produits, dont les nouvelles pompes à chaleur EVI à onduleur R32.

Les nouveaux produits présentés de PHNIX à l'occasion du salon ISH sont très riches. Par exemple, le PHNIX Central Fresh Air Purifier (purificateur d'air central) est aussi un bon produit à découvrir. Bien sûr, l'attention est toujours portée sur la pompe à chaleur PHNIX EVI à onduleur R32 qui est une réelle mise à niveau technique réussie répondant entièrement aux normes européennes des tests d'essai ErP et qui atteint un niveau d'énergie A++, selon M. Jab Fan, directeur du service chauffage domestique et séchage par pompe à chaleur de PHNIX.

Points forts de PHNIX lors du salon ISH --

Pompe à chaleur PHNIX EVI à onduleur R32 avec niveau de norme ErP A++ et une économie d'énergie allant jusqu'à 30 % Atteignant une température de l'eau de 55 °C avec des conditions climatiques à -25 °C, l'unité peut travailler efficacement à travers le chauffage au sol, des ventilo-convecteurs à eau ou des radiateurs pour le chauffage/refroidissement. Lorsque la température cible est presque atteinte, les unités fonctionnent à une fréquence plus basse et la finesse du contrôle de température peut être aussi précise que 0,5 °C.

Pompe à chaleur chauffe-eau PHNIX En tant que fabricant professionnel de pompes à chaleur chauffe-eau, PHNIX fournit 4 sortes de produits de type pompes à chaleur domestiques. Il s'agit de pompes à chaleur chauffe-eau tout-en-un, de kits complets pour pompes à chaleur chauffe-eau, de pompes à chaleur murales et de pompes à chaleur plus chauffe-eau séparés, et certains de ces produits répondent aux normes européennes de test ErP et atteignent un niveau d'énergie A++.

Ventilo-convecteurs à eau ultrafins PHNIX Les ventilo-convecteurs à eau ultrafins PHNIX, avec un boîtier d'une épaisseur de 130 mm, prennent moins d'espace dans la pièce en comparaison avec les ventilo-convecteurs communs (généralement de 250 mm). Lorsqu'ils sont associés à une pompe à chaleur, les ventilo-convecteurs peuvent répondre à divers besoins de chauffage ou de refroidissement. Les unités sont faciles à installer partout où on le souhaite grâce aux possibilités d'installation au plafond, sur un mur ou au sol.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/832723/PHNIX.jpg

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 01:00 et diffusé par :