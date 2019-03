Selon un nouveau rapport, l'industrie chimique contribue au PIB mondial à hauteur de 5,7 mille milliards de dollars et soutient 120 millions d'emplois





L'industrie chimique joue un rôle crucial dans les économies régionales aux quatre coins du monde

NAIROBI, Kenya, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- En marge de la Fourth United Nations Environment Assembly (UNEA-4) (Quatrième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-4), le Conseil international des associations chimiques (ICCA) a publié aujourd'hui une analyse des contributions de l'industrie chimique à l'économie mondiale : « The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges ». Selon ce rapport, l'industrie chimique touche quasiment tous les secteurs producteurs de biens, en contribuant au produit intérieur brut mondial (PIB) à hauteur d'un montant estimé à 5,7 mille milliards de dollars, sous forme d'effets directs, indirects et induits, ce qui représente 7 % du PIB mondial, et en soutenant 120 millions d'emplois à travers le monde.

« Les innovations développées et produites grâce à la présence mondiale de longue date de l'industrie chimique ont contribué à inverser le cours de l'histoire. Au fil du temps, les fabricants de produits chimiques sont devenus partie intégrante de l'économie mondiale et un vecteur essentiel du développement de technologies qui améliorent la vie des gens sur toute la planète », a déclaré Cal Dooley, ICCA Council Secretary and President and CEO of the American Chemistry Council (ACC) (Cal Dooley, secrétaire général de l'ICCA et PDG de l'ACC (American Chemistry Council). « Ce rapport montre clairement que l'industrie chimique contribue de façon irremplaçable au PIB mondial, qu'elle offre des opportunités d'emplois qualifiés et qu'elle constitue un moteur de progrès majeur dans les aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement durable, comme indiqué dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. »

Parmi les principaux constats du rapport, figurent les suivants :

L'industrie chimique contribue directement au PIB mondial à hauteur de 1,1 mille milliard de dollars et emploie 15 millions de personnes, ce qui en fait le cinquième plus grand secteur de la fabrication à l'échelle mondiale.

Pour chaque dollar généré par l'industrie chimique, 4,20 dollars supplémentaires sont créés dans d'autres secteurs de l'économie mondiale.

En 2017, le montant dépensé auprès des fournisseurs par les entreprises de l'industrie chimique pour l'achat des biens et services utilisés dans la fabrication de leurs produits était estimé à 3 mille milliards de dollars. Ces dépenses dans la chaîne d'approvisionnement apportent au PIB mondial un montant estimé à 2,6 mille milliards de dollars, et soutiennent 60 millions d'emplois.

Les investissements de l'industrie chimique mondiale dans la recherche et le développement (R&D) totalisent un montant estimé à 51 milliards de dollars, ce qui représente 1,7 million d'emplois et 92 milliards de dollars en termes d'activité économique.

L'industrie chimique en Asie-Pacifique génère 45 % de la valeur économique totale annuelle et soutient 69 % de tous les emplois du secteur, ce qui en fait le plus grand contributeur en termes de PIB et d'emplois. L' Europe figure en deuxième place avec une contribution totale au PIB de 1,3 milliard de dollars et 19 millions d'emplois, suivie de l'Amérique du Nord, qui contribue à hauteur de 866 milliards de dollars au PIB mondial et soutient 6 millions d'emplois.

« Cette nouvelle analyse souligne le rôle essentiel de l'industrie chimique comme moteur de croissance économique et de création d'emplois pour des millions de personnes à travers le monde. Mais l'impact de l'industrie chimique va au-delà de la valeur économique », a déclaré Marco Mensink, Director General, European Chemical Industry (CEFIC) (Marco Mensink, directeur général du Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC)). « En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement par le biais de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), nous nous engageons pleinement à développer notre capacité de gestion sûre des produits chimiques aux étapes de production, de transport, d'utilisation et d'élimination, et avons organisé plus de 230 ateliers dans 45 pays. »

L'ICCA a fait appel à Oxford Economics pour réaliser une évaluation détaillée des retombées économiques de l'industrie chimique à l'échelle mondiale. Ce rapport vise à examiner l'étendue totale de l'empreinte économique de l'industrie chimique, à savoir dans quelle mesure la fabrication de produits chimiques soutient l'activité non seulement au sein de l'industrie (impact direct), mais aussi dans un large éventail d'autres secteurs à travers toute la chaîne d'approvisionnement (impact indirect provenant de l'achat de biens intermédiaires), ainsi que les effets de la rémunération (impact induit de la paye engendré par les dépenses de consommation des salariés de l'industrie et de ses fournisseurs).

« Les produits fabriqués par l'industrie chimique changent la vie des gens en leur donnant accès à l'eau potable, aux sources d'énergie renouvelable, aux soins médicaux avancés, à des ressources alimentaires stables et nutritives, aux technologies de recyclage et bien plus encore », a déclaré Hiroshi Watanabe, Director General, Japan Chemical Industry Association (JCIA) (Hiroshi Watanabe, directeur général de la Japan Chemical Industry Association (JCIA)). « À présent que nous appréhendons la valeur économique de nos activités, de nos recherches et de nos produits, nous voyons toute l'étendue des répercussions positives de notre industrie sur la société aujourd'hui et le rôle important que nous jouons dans la création des moyens d'accéder à un avenir plus durable. »

Pour en savoir plus et pour télécharger une copie gratuite de ce rapport, consultez www.icca-chem.org/EconomicAnalysis. Pour en savoir plus sur les contributions de l'ICCA aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), consultez www.icca-chem.org/SDGs.

À propos de l'ICCA

Le Conseil international des associations (ICCA) est une association d'innovateurs, de visionnaires, de fournisseurs de solutions et de pionniers en matière de gestion responsable des produits. Grâce aux innovations constantes dans le domaine de la chimie et à l'amélioration continue de la gestion sûre des produits chimiques, l'industrie chimique mondiale contribue de manière significative à la création d'une société durable : en améliorant la santé humaine, en protégeant l'environnement et en contribuant à la prosperité mondiale. Pour en savoir plus sur l'ICCA, allez sur www.icca-chem.org.

