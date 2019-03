Spencer Stuart pose un nouveau jalon important : 2 000 femmes siègent à des conseils d'administration autour du globe





Le cabinet, depuis plus de quarante ans, assure la promotion des femmes au conseil d'administration

NEW YORK, 10 mars 2019 /CNW/ - Spencer Stuart, l'un des principaux cabinets de recrutement de cadres et de conseil en leadership, tient à marquer un nouveau jalon dans ses prestations mondiales en aidant les conseils d'administration de sociétés à s'adjoindre plus de 2 000 femmes, administratrices.

En effet, depuis plus de 40 ans, en accord avec sa mission d'accroître la diversité des points de vue en leur sein, Spencer Stuart aide les conseils d'administration, qui partagent cet engagement, à se doter d'administratrices exceptionnelles. En 2018, 40 % des membres de conseil d'administration de sociétés, placés par le cabinet à l'échelle mondiale, étaient des femmes, fait notable dans un contexte où la mixité des sexes était une priorité pour les conseils d'administration sur les principaux marchés régionaux :

Aux États-Unis, 47 % des administrateurs que Spencer Stuart a aidé à mettre en place étaient des femmes, dépassant de loin le pourcentage de nouvelles administratrices siégeant au conseil des sociétés S&P 500 (40 %). Un quart (25 %) de ces placements féminins étaient des chefs de la direction/présidents, 18 % des chefs de la direction financière/anciennes associées en vérification et 11 % des présidents/chefs de la direction de groupe.

En Europe , 35 % des placements du cabinet étaient des femmes.

« Chez Spencer Stuart, nous savons depuis longtemps que la mixité est importante et qu'elle contribue non seulement à une meilleure prise de décision mais aussi à des discussions plus riches au sein du conseil d'administration », a déclaré Julie Hembrock Daum, chef du groupe de pratique nord-américain, Conseil d'administration, de Spencer Stuart. « Nous sommes fiers de notre bilan auprès des sociétés, en les ayant aidées à mettre en place un conseil d'administration très performant et très mixte, et nous saluons la contribution et la carrière des milliers de femmes que nous avons aidées à recruter. Au cours des cinq dernières années, 35 % des placements au sein de conseil d'administration dans le monde entier étaient des femmes, ce qui veut dire que le nombre d'administratrices que nous avons recrutées a doublé, passant de 1 000 à 2 000 femmes en l'espace de six ans seulement. »

Depuis que Spencer Stuart suit la représentation des femmes parmi les administrateurs, c'est-à-dire depuis plus de vingt ans, dans plus de 20 pays, grâce à son indice Spencer Stuart Board Index, ses recherches ont révélé qu'en matière de mixité, plusieurs pays européens sont en tête du peloton, la Norvège (46 %), la France (43 %) et la Suède (39 %), ayant la plus forte représentation féminine. Le cabinet est, depuis 2014, le principal commanditaire mondial de la fondation WomenCorporateDirectors.

Katherine Moos, chef du groupe de pratique Spencer Stuart, Administrateurs/PDG, Europe, en fait écho : « Dans toute l'Europe, Spencer Stuart apporte un soutien actif aux initiatives nationales de mixité visant à améliorer la représentation des femmes au sein des conseils d'administration. À ce propos, notamment en matière de formation des administrateurs et de développement de la gouvernance, nous continuons d'organiser à l'appui des objectifs mixité de nos clients, divers événements tels que les programmes Forum des administrateurs au Royaume-Uni et en Allemagne, et les prestigieux Forums sur la gouvernance du conseil d'administration en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. »

Ben Williams, chef de la direction de Spencer Stuart, s'exprimant dans la même logique, a déclaré : « Nous assistons à un grand élan en faveur d'une mixité accrue, à l'heure où les dirigeants d'entreprises, les investisseurs, les conseils d'administration des entreprises et d'autres acteurs font pression pour que des progrès soient réalisés. En accord avec notre engagement de longue date, nous continuerons de promouvoir la mixité au sein du conseil d'administration et des équipes de direction, tout en aidant les organisations à trouver les leaders exceptionnels qui auront une incidence positive durable sur leurs activités. »

Pour célébrer ce jalon et dynamiser les progrès en cours, Spencer Stuart a mis sur pied un programme d'un an comprenant de nouvelles recherches et des événements locaux centrés sur la mixité, voire la diversité, au sein du conseil d'administration.

Le groupe de pratique Conseil d'administration de Spencer Stuart (Board Practice), sollicité par des conseils d'administration du monde entier, s'emploie à rechercher et à recruter des administrateurs indépendants et fournit des conseils aux présidents de conseils d'administration, aux chefs de la direction et aux comités de nomination sur des questions de gouvernance importantes. Au cours de la dernière année seulement, le cabinet a mené plus de 750 recherches d'administrateurs. Son champ d'activité l'amène aussi à proposer sur les marchés du monde entier diverses initiatives de formation des administrateurs et de développement de la gouvernance.

À propos de Spencer Stuart

Chez Spencer Stuart, nous comprenons les enjeux du leadership, en connaissons l'importance, et nous nous félicitons de la confiance que nous font des organisations du monde entier pour les aider à prendre au niveau de la haute direction les décisions qui ont une incidence durable sur leurs entreprises. Par nos services de recherche de cadres, ainsi que nos services-conseils auprès du leadership et des conseils d'administration, nous aidons à constituer pour des clients particuliers, allant des grandes multinationales aux entreprises émergentes, en passant par des organisations sans but lucratif, des équipes hautement performantes et à les renforcer.

Détenue à titre privé depuis 1956, Spencer Stuart s'attache à exécuter ses prestations -- savoir, éclairages et résultats -- grâce aux efforts concertés d'une équipe d'experts répartis dans 57 bureaux, situés dans 30 pays, et organisés en plus de 50 spécialités d'exercice. Sollicités régulièrement par les conseils d'administration et les dirigeants, nous les aidons à combler leurs besoins de leadership, à mesure qu'ils évoluent, dans les domaines tels que la recherche de cadres supérieurs, le recrutement d'administrateurs, l'efficacité du conseil, la planification de la relève, l'évaluation approfondie de la haute direction et de nombreux autres aspects de l'efficacité organisationnelle. Pour en savoir plus sur Spencer Stuart, veuillez consulter notre site à l'adresse www.spencerstuart.com.

