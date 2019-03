La Banque Laurentienne est heureuse d'annoncer que ses employés syndiqués ont accepté l'offre patronale





MONTRÉAL, 10 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réunis en assemblée générale tenue aujourd'hui à Montréal, les employés syndiqués de la Banque Laurentienne ont voté à 81 % en faveur de l'offre finale déposée par la Banque au Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ.

La Banque Laurentienne est heureuse que ses employés syndiqués aient accepté l'offre patronale qui leur permettra d'accéder à des emplois d'avenir, tout en assurant le succès de son réseau de succursales au Québec.

L'entente doit maintenant être soumise au Conseil canadien des relations industrielles.

La Banque Laurentienne ne fera aucun autre commentaire pour le moment.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 500 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

