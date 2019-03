Spencer Stuart pose un nouveau jalon important en aidant à recruter 2 000 femmes dans des conseils d'administration à travers le monde





Une action en faveur de la promotion de la femme dans les conseils d'administration depuis plus quarante ans

NEW YORK, 10 mars 2019 /PRNewswire/ -- Spencer Stuart, une grande société de conseil dans la recherche de cadres et de membres de la direction, est heureuse de faire état d'un nouveau jalon dans ses travaux concernant les conseils d'administration, en aidant les conseils d'administration d'entreprises à ajouter plus de 2 000 directrices à travers le monde.

Depuis plus de 40 ans, Spencer Stuart aide les conseils d'administration qui partagent son attachement à accroître la diversité des points de vue dans les conseils d'administration d'entreprises à trouver des directrices exceptionnelles. En 2018, 40 pour cent des nouveaux directeurs dans les conseils d'administration dans le monde étaient des femmes. La diversité des identités de genre a été une priorité pour les conseils d'administration dans tous les grands marchés régionaux :

Aux États-Unis, 47 pour cent des directeurs que Spencer Stuart a aidé à recruter étaient des femmes, soit un pourcentage plus élevé que celui des nouvelles directrices dans les conseils d'administration des entreprises S&P 500 (40 pour cent). Un quart (25 pour cent) de ces recrutements de femmes étaient pour des postes de PDG/présidentes, 18 pour cent pour des postes de directrices financières/anciennes associées d'audit et 11 pour cent pour des postes de présidentes/PDG de groupes.

Quarante-quatre pour cent (44 %) des recrutements pour des conseils d'administration dans la région Asie-Pacifique étaient des femmes.

En Europe , 35 pour cent des recrutements d'entreprises étaient des femmes.

« Chez Spencer Stuart, ça fait longtemps que nous avons compris l'importance de la diversité, laquelle permet de prendre de meilleures décisions et d'enrichir le débat dans les conseils d'administration », explique Julie Hembrock Daum, responsable chez Spencer Stuart des activités liées aux conseils d'administration en Amérique du Nord. « Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé en aidant les entreprises à créer des conseils d'administration très performants et diversifiés, et nous nous félicitons des contributions et des carrières de milliers de femmes que nous avons aidé à recruter. Ces cinq dernières années, 35 pour cent de nos recrutements dans les conseils d'administration à travers le monde ont été des femmes, ce qui nous a permis, en à peine six ans, de doubler de 1 000 à 2 000 le nombre de directrices que nous avons aidé à recruter. »

Spencer Stuart suit la représentation des directrices depuis plus de vingt ans et dans plus de 20 pays grâce à son Spencer Stuart Board Index. Ses recherches ont montré que plusieurs pays européens étaient à la pointe en termes de diversité des identités de genre, la Norvège (46 %), la France (43 %) et la Suède (39 %) présentant la plus forte représentation de femmes. Elle est le sponsor mondial de premier plan de la WomenCorporateDirectors Foundation depuis 2014.

« Partout en Europe, Spencer Stuart soutient activement les initiatives nationales en faveur de la diversité qui visent à accroître la représentation des femmes dans les conseils d'administration », ajoute Katherine Moos, responsable chez Spencer Stuart des activités liées aux conseils d'administration et aux PDG en Europe. « Nous continuons de proposer toute une série de manifestations pour la formation des dirigeants et le développement de la gouvernance, pour appuyer les objectifs de nos clients en matière de diversité, comme les programmes Directors' Forum au Royaume-Uni et en Allemagne, et les prestigieux Board Governance Forums en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. »

« Nous constatons un vaste élan en faveur d'une plus grande diversité des identités de genre, à l'heure où des chefs d'entreprise, des investisseurs, des conseils d'administration d'entreprises et d'autres encouragent le progrès », explique Ben Williams, PDG de Spencer Stuart. « Nous sommes depuis longtemps attachés à la promotion de la diversité dans les conseils d'administration et dans les équipes de direction, tout en aidant les organisations à trouver des chefs exceptionnels qui auront un impact positif durable sur leurs activités. »

Pour marquer ce jalon et favoriser davantage de progrès dans les conseils d'administration, Spencer Stuart a élaboré un programme d'une année qui comprend de nouvelles recherches et des événements locaux consacrés à la diversité dans les conseils d'administration.

Le bureau de Spencer Stuart responsable des conseils d'administration aide les conseils d'administration à travers le monde à recenser et à recruter des directeurs indépendants et à fournir des conseils aux présidents de conseils d'administration, aux PDG et aux comités de nomination pour d'importantes questions de gouvernance. Rien que l'année dernière, la société a procédé à plus de 750 recherches de directeurs. Elle organise plusieurs initiatives pour la formation de directeurs et le développement de la gouvernance sur des marchés à travers le monde.

À propos de Spencer Stuart

Chez Spencer Stuart, nous savons à quel point le leadership est important. Des organisations partout dans le monde nous font confiance pour les aider à prendre des décisions concernant leurs hauts dirigeants qui ont un impact durable sur leurs entreprises. Grâce à nos services de conseils pour la recherche de cadres, les conseils d'administration et le leadership, nous contribuons à créer et à renforcer des équipes très performantes pour des clients de tout premier plan, qu'il s'agisse de grandes multinationales, de sociétés émergentes ou d'institutions sans but lucratif.

Entreprise privée depuis 1956, nous nous attachons à offrir des connaissances, un éclairage et des résultats grâce aux efforts collaboratifs d'une équipe d'experts ? qui compte aujourd'hui 57 bureaux, 30 pays et plus de 50 spécialités. Les conseils d'administration et les dirigeants font appel à Spencer Stuart pour les aider à répondre à l'évolution des besoins en leadership dans des domaines comme la recherche de cadres supérieurs, le recrutement pour des conseils d'administration, l'efficacité des conseils d'administration, la planification de la relève, l'évaluation approfondie des membres de la direction et bien d'autres aspects de l'efficacité de l'organisation. Pour de plus amples informations sur Spencer Stuart, rendez-vous sur www.spencerstuart.com.

