Les syndiqués de la Banque Laurentienne acceptent l'offre patronale

Les membres du Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau (SEPB-434) de la Banque Laurentienne ont accepté dans une proportion de 81 % la dernière offre patronale pour le renouvellement de la convention collective. Réunies en...

La députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Mme Marwah Rizqy, déplore l'instabilité dans laquelle le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a plongé le milieu...