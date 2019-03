Déclaration du premier ministre concernant l'écrasement d'avion mortel survenu en Éthiopie





OTTAWA, le 10 mars 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'écrasement d'avion mortel survenu en Éthiopie :

« Je suis profondément attristé par le terrible écrasement d'avion survenu aujourd'hui près d'Addis-Abeba, en Éthiopie, qui a fait 157 morts, dont 18 citoyens canadiens.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, un ami ou un proche lors de cette tragédie. Alors que les causes de l'écrasement continuent de faire l'objet d'enquêtes, la sûreté et la sécurité des Canadiens demeurent notre préoccupation principale.

« Nous fournissons une aide consulaire et travaillons de près avec les autorités pour obtenir plus de renseignements. Nous nous joignons à la communauté internationale pour pleurer la perte de tant de vies, y compris les autres pays qui ont perdu des citoyens lors de cet écrasement dévastateur. Je communique également avec le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, pour leur exprimer mes condoléances à la suite de cette tragédie.

« Les amis et les membres de la famille de citoyens canadiens présumés être à bord du vol peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 613?996-8885 ou le 1-800-387-3124, ou en envoyant un courriel à sos@international.gc.ca. Les citoyens canadiens en Éthiopie qui ont besoin d'une aide consulaire sont priés de communiquer avec l'ambassade du Canada à Addis-Abeba au 251 (0) 11 317 0000 ou d'appeler (à frais virés) le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada au +1 613 996-8885. »

