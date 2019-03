Le SCFP demande la fin du temps supplémentaire obligatoire pour les préposés aux bénéficiaires





BAS-SAINT-LAURENT, QC, le 10 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé du Bas-St-Laurent, représentant les préposés aux bénéficiaires travaillant pour le CISSS, exhorte leur direction à cesser d'obliger ses membres à demeurer au travail contre leur gré afin de combler leur manque d'effectifs. Cette demande fait suite à la décision du CISSS des Laurentides de mettre fin à cette pratique pour ses préposées et son personnel administratif.

« Notre personnel est à bout de souffle. Le temps supplémentaire obligatoire (TSO) doit être une mesure d'exception extrême pour nos membres car ils ne sont pas régis par le code de déontologie des infirmières, qui dans leur cas leur commande d'assurer une continuité de soin. Cette pratique est courante au CISSS du Bas Saint-Laurent », de dénoncer le conseiller syndical du SCFP, Yanick Proulx.

La direction des Laurentides a rappelé à ses cadres que cette pratique ne devrait pas être utilisée pour pallier le manque de personnel. Une première dans le réseau de la santé, où cette pratique controversée est généralisée.

« Pas une journée ne se passe sans que quelque part dans un CHSLD du territoire on exige du TSO. C'est devenu un mode de gestion. Il y a un manque de personnel. On a des arrêts de travail et des démissions. Il faut que ça arrête », a ajouté Johanne Campagna, présidente du Syndicat.

La problématique est particulièrement intense dans les CHSLD de Trois-Pistoles, Rimouski et Matane. Le syndicat demande sans délai que la direction du CISSS du Bas-St-Laurent imite le CISSS des Laurentides et émette une directive claire pour faire cesser le TSO chez ses préposées aux bénéficiaires.

« Il faut une stratégie claire et urgente d'embauche de personnel et de valorisation du travail de préposées aux bénéficiaires. C'est la seule option ! » de conclure représentants syndicaux.

Comptant près de 118 500 membres au Québec, le SCFP représente 24 212 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 10 mars 2019 à 12:32 et diffusé par :