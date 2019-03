Le Lancement de la 14ème édition de Sharjah Biennial sous le thème "Hors contexte"





Sous le haut patronage et en présence de Son Excellence Cheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Sharjah, l'événement Sharjah Biennial dans sa quatorzième édition, a été lancée, jeudi, à l'édifice artistique propre à la Fondation d'Art de Sharjah à El-Mraijé.

L'édition de cette année intitulée "Hors contexte" présente trois principales expositions : "Un voyage au-delà du parcours", "Des formulations pour une nouvelle époque" et "Trouves moi dans ce que tu vois", qui ont été évaluées par Zoe Butt, Omar Kholeif et Claire Tancons.

Plus de 80 jeunes artistes professionnels du monde entier participent à cet événement. Les trois expositions incluront plus de 60 missions, ainsi que de nombreuses oeuvres qui n'ont jamais été exposées auparavant, et seront présentées dans plusieurs endroits à l'Emirat de Sharjah, y compris : la Place El-Mraijé, la Place de Calligraphie, la Place des Arts, les Studios Al Hamriya et d'autres endroits à la ville Kalba et à l'Emirat Oumm Al Qaïwaïn.

En parallèle au lancement de Sharjah Biennial, la Fondation d'Art de Sharjah organise la douzième édition de la "réunion de mars 2019" du 9 jusqu'au 11 mars 2019 à l'Institut de Sharjah pour les Arts Théâtraux à El-Mraijé. La réunion comprendra des séances de dialogue, des performances et des représentations théâtrales de certaines oeuvres d'art, d'une manière conforme aux idées proposées dans les trois expositions présentées à Sharjah Biennial.

Dans un contexte similaire, le programme de Sharjah Biennial, dans sa 14ème édition, présente une multitude de projections de films indépendants visant à créer une plateforme distincte pour les cinéphiles aux Émirats Arabes Unis.

Au cours de Sharjah Biennial, dans sa 14ème édition, la Fondation offre un certain nombre de programmes éducatifs qui correspondent au concept "Hors contexte", et se concentrent sur les techniques et méthodes primordiales proposées par l'édition en cours.

Les programmes destinés aux adultes et aux enfants comprennent des ateliers inspirés des chefs-d'oeuvre des artistes participants à l'événement, axés sur divers sujets dont la photographie, la peinture, l'écriture et les représentations de performances.

Par ailleurs, les ateliers consacrés aux personnes à mobilité réduite mettent l'accent sur les compétences dans plusieurs domaines dont la photographie, le théâtre des marionnettes, la peinture, les instruments de musique et l'art islamique.

Quant au programme dédié aux écoles et centres pour jeunes, il propose quant à lui une gamme d'ateliers et de sorties sous différents thèmes tels que l'art abstrait, l'architecture et la narration photographique.

A noter que la 14ème édition de Sharjah Biennial a été soutenue par Van Cleef & Arpels (Sponsor Or) et Crescent Petroleum (Sponsor Argent).

Cet événement a également bénéficié du soutien de la Municipalité de Sharjah, de l'Autorité des Routes et des Transports à Sharjah, de l'Autorité de l'Eau et de l'Electricité à Sharjah, de Bee'ah, de Dubai Economy, de l'Institut français des Émirats Arabes Unis et de l'Institut français en France.

Sharjah Biennial est l'un des événements culturels pionniers dans le monde arabe. Il a en effet joué un rôle primordial depuis son lancement en 1993, pour réanimer le paysage artistique aux Émirats Arabes Unis et dans la région entière.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 10 mars 2019 à 06:25 et diffusé par :