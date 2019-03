ARTIZ STUDIO s'associe à Qin Lan pour faire voile vers des photographies de mariage de classe mondiale





SHANGHAI, 10 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 6 mars dernier, la plus importante marque de photographie de mariage du monde, ARTIZ STUDIO, a organisé la soirée ARTIZ FASHION'S NIGHT OUT et lancé la collection printemps-été 2019 d'ARTIZ PARIS. La célèbre actrice chinoise, Qin Lan, l'investisseur d'ARTIZ STUDIO, Allen Shi, le fondateur du studio, Kim Yong-Seon, ainsi que plusieurs blogueurs et icônes de la mode ont assisté à l'évènement.

L'exposition photographique d'ARTIZ PARIS, qui a été organisée par Qin Lan et qui s'est tenue avant l'ouverture officielle de l'évènement, a suscité l'admiration des visiteurs. La collection TRENDY reproduit à la perfection le style unique du quartier du Marais à Paris et offre un savant mélange d'atmosphère rétro et de mode parisienne avant-gardiste. L'orange corail, l'une des couleurs de vêtement les plus populaires, est la couleur dominante de la collection 2019. Elle renforce le sentiment de liberté et de décontraction qui se dégage de la collection. Les invités ont été impressionnés par le savoir-faire transparaissant dans ces photos de mariage artistiques. Plusieurs ont affirmé qu'ARTIZ STUDIO avait réussi à reproduire à travers son objectif la beauté des monuments les plus emblématiques de Paris, produisant un effet proche de celui ressenti dans la réalité. L'un des visiteurs a déclaré : « C'est peut-être un peu cher, mais c'est sensationnel. »

Le soir du 6 mars, l'évènement a débuté par un spectacle de danse vibrant et plein de légèreté. Les invités ont assisté à l'évènement en tenue de gala et porté des toasts, transformant les lieux en un paysage ressemblant à une romantique mer de fleurs. La styliste vedette d'ARTIZ STUDIO, Qin Lan, a dévoilé son nouveau look éblouissant lors de l'évènement. Elle a déclaré : « Toutes les femmes du monde rêvent de visiter Paris, connue dans le monde entier comme la "ville de l'amour". Pour moi, Paris est synonyme de mode, de romance, de fantaisie et d'élégance. La collection printemps-été 2019 d'ARTIZ PARIS, dont chaque détail a été pensé avec soin et confectionné spécialement pour l'occasion, est à mon sens une reproduction fidèle de tout ce que représente Paris. »

Prenant les célébrités présentes dans l'assistance pour témoins, Qin Lan et Kim Yong-Seon ont annoncé le lancement de la collection printemps-été 2019 d'ARTIZ PARIS. Lors de l'évènement, Kim Yong-Seon a déclaré : « ARTIZ STUDIO a beaucoup retenu l'attention depuis le lancement des collections que le studio a créées en partenariat avec des personnalités de renom. Pionnier sur le marché de la photographie de mariage, ARTIZ STUDIO n'a de cesse d'innover. Inspirée de la beauté de la France, la nouvelle collection s'appuie sur le concept unique de la marque : celui de réaliser des photographies de mariage qui racontent une histoire. »

Pour l'ouverture de son premier studio en Europe, ARTIZ STUDIO a choisi l'avenue des Champs-Élysées. Capturant les éléments classiques de Paris, les photographes d'ARTIZ STUDIO, en partenariat avec Qin Lan, ont donné vie à leur vision de Paris de manière novatrice à travers quatre séries de photos thématiques. ARTIZ STUDIO propose aux mariées des services de photographie spécialisés dans les décors d'arrière-plan inspirés des monuments emblématiques de la région parisienne, ce qui leur évite d'avoir à visiter Paris.

« Si vous l'aimez, emmenez-là à ARTIZ STUDIO. » Avec la mode profondément ancrée dans son ADN et un sens inné de l'élégance, ARTIZ STUDIO a suscité à travers le monde un véritable engouement pour la photographie de mariage de style coréen. La marque représente désormais 80 % du marché mondial de la photographie de mariage haut de gamme et a photographié à ce jour plus de 20 millions de jeunes mariés. ARTIZ STUDIO s'engage à fournir à ses clients du monde entier des services de photographie de mariage professionnels et de haute qualité qui reflètent véritablement le bonheur de s'unir dans le mariage.

Outre ses services de photographie de mariage de mode, ARTIZ STUDIO propose également aux jeunes mariés des expériences de luxe axées sur la qualité, faisant ainsi de la marque la solution de choix pour les couples prêts à convoler en justes noces. À ce jour, ARTIZ STUDIO a photographié de nombreux acteurs et actrices de renommée mondiale, dont Tiffany Tang (Tang Yan), Lu Yi et son épouse Bao Lei, Jang Dong Gun, Orfila (Wu Xin), Christy Chung (Zhong Liti), Kim Jong Kook et Jessica Hester Hsuan (Xuan Xuan). La soirée ARTIZ FASHION'S NIGHT OUT, qui permet à la marque de communiquer sa philosophie sur le marché mondial de la photographie de mariage de mode, continuera à identifier et à suivre les tendances du secteur. ARTIZ STUDIO poursuit son expansion internationale avec ses services de photographie de mariage de mode et de luxe.

