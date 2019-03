Mission économique montréalaise @ SXSW - Accélérer le développement des secteurs des industries créatives et culturelles, de l'intelligence artificielle et de la mobilité





MONTRÉAL, le 9 mars 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, se rend en mission économique à l'événement international South by Southwest (SXSW), qui se déroule du 8 au 17 mars à Austin, au Texas. Cette mission, organisée par Export Québec, a pour but de faire rayonner la créativité, le talent et le savoir-faire technologique québécois dans le volet « interactif » de SXSW.

La délégation québécoise sera composée de plus d'une centaine de représentants d'entreprises, dont une majorité de Montréal, sans compter les nombreux artistes et performeurs du Québec qui participeront aux autres volets de SXSW.

« La Ville de Montréal est fière d'être partenaire d'une mission de si grande envergure et d'accroître sa participation en soutenant la présence de 10 entreprises créatives montréalaises. La créativité faisant partie de l'ADN montréalaise, nous profiterons notamment de notre passage à SXSW pour initier la toute première rencontre des villes créatives Nord-Américaines du réseau des Villes UNESCO », a déclaré Robert Beaudry.

Au cours de sa mission à SXSW, Robert Beaudry réalisera une série de rencontres économiques et participera à de nombreux événements. Notons entre autres sa participation au Panel sur la mobilité propre et durable dans le cadre de la programmation officielle de SXSW, au Panel Invest in Canada, Investissement au Canada dans les secteurs technologiques et numériques, ainsi qu'à la présentation de l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA), organisée par Montréal International.

Les industries créatives et culturelles : un secteur clé pour Montréal

Le secteur des industries créatives et culturelles a été identifié comme un des cinq secteurs prioritaires de la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal. Rappelons également que selon l'étude Industries créatives : réussir dans un environnement en mutation rapide, menée par KPMG et réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, les industries créatives et culturelles représentent désormais 9,4 G$ de revenus annuels et plus de 100 000 emplois.

Plusieurs actions concrètes ont par ailleurs été récemment déployées par la Ville pour soutenir cet important secteur d'activités. Pensons notamment au Parcours C3 et au Cabinet Créatif de Montréal, dont sept entreprises auront déjà la chance de mettre à contribution leur expertise acquise dans le cadre de SXSW.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 9 mars 2019 à 13:57 et diffusé par :