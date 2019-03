Train-online : une étude pour lutter contre les addictions aux paris





Alors que les jeux en ligne, et plus particulièrement les paris sportifs, sont de plus en plus accessibles sur ordinateur, smartphone ou tablette, une étude appelée « Train-online » cherche à fournir une solution aux personnes qui souffrent de l’addiction à ce type de jeu.

L’Arjel, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, qui a pour principal rôle de surveiller les sites liés aux paris sportifs comme NetBet, a récemment publié une étude du Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations sur l’addiction. L’équipe en charge de cette étude travaille actuellement sur un essai clinique, ayant pour but de vaincre l’addiction aux jeux via un entraînement cognitif en ligne.

Cet essai clinique se focalise sur le contrôle que perdent certaines personnes face à leur addiction, en utilisant des exercices ludiques, permettant de retrouver le contrôle. L’accessibilité de ces exercices est la force principale de cette étude, car il s’agit du même moyen que ces personnes utilisent pour leur addiction.

Cette étude a été lancée en début d’année 2019 et reste accessible à celles et ceux qui souhaitent y participer. Un mail est d’ailleurs disponible afin de contacter directement l’équipe en charge de cet essai clinique : train.online@aphp.fr

Dans le but d’apporter un maximum de solutions, cette étude est ouverte à toutes les personnes qui pensent avoir un comportement à risque, vis-à-vis des jeux d’argent ou des jeux de hasard.

Il est par moment difficile pour certaines personnes de mettre le doigt sur leur problème. Certains facteurs peuvent vous indiquer si vous, ou une personne de votre entourage, souffrez ou non d’une addiction aux jeux d’argent ou de hasard.

Si le fait de jouer en ligne vous met en difficulté financière, vous devez voir cela comme un drapeau rouge, qui vous alerte sur votre comportement à risque. Il ne s’agit pas uniquement de perdre une somme définie, mais de toujours croire que le fait de miser un peu plus pourra inverser la tendance. Il est important, lorsque l’on participe à des jeux d’argent ou de hasard, de définir une somme spécifiquement attribuée à ce plaisir.

Un problème lié à l’addiction aux jeux d’argent ou de hasard est le fait d’associer sa confiance avec ses résultats. Beaucoup de joueurs compulsifs se dévalorisent lorsqu’ils perdent, cela pouvant mener jusqu’à la dépression. Le fait d’être déprimé après avoir perdu sa mise est donc une alerte qui ne doit pas être ignorée, si vous souhaitez soigner cette addiction.

Ce facteur d’addiction aux jeux est surtout perceptible chez les joueurs qui aime la roulette ou les cartes, et qui pensent trouver une martingale magique, qui les fera toujours gagner. Certaines personnes arrivent à se convaincre qu’il suffit uniquement de miser un peu plus pour pouvoir garantir que cette martingale se réalisera. Il est donc important de comprendre que la chance n’est que de la chance et de ne surtout pas insister si les résultats espérés ne sont pas présents.

Il y a plusieurs niveaux d’addiction dans les jeux d’argent et de hasard. L’un de ces niveaux est une conduite auto destructrice, révélant des problèmes plus profonds chez la personne concernée. Ce type de comportement est généralement plus difficile à identifier, puisque cela n’est pas réellement visible depuis l’extérieur. Il s’agit là d’associer le fait de perdre à une punition divine, que l’on mérite. Il est donc important, dans ce cas, de contacter des personnes qualifiées.

