Le volcan Flor de Caña surprend les voyageurs à l'aéroport de Madrid





MADRID, 9 mars 2019 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, le rhum de qualité supérieure du Nicaragua, s'est mis en scène de manière inédite, élégante et volcanique à l'aéroport international de Madrid, inspiré par le volcan San Cristóbal au Nicaragua. Le stand comprend de grands écrans LED qui créent une incroyable mosaïque visuelle montrant de la lave, des explosions volcaniques au ralenti, l'histoire familiale de Flor de Caña qui s'étend sur 125 ans et le portefeuille de rhums de qualité supérieure de la marque.

Après New York, Atlanta, Miami et Mexico, cette présentation ravira des millions de voyageurs transitant par le terminal T4 de l'aéroport de Madrid durant les mois de février et de mars 2019. Les voyageurs pourront découvrir toute la saveur des rhums Flor de Caña mûris naturellement et enrichis par le volcan, et en savoir plus sur les récompenses de la marque, laquelle a, en 2017, notamment remporté le prix Best Rum Producer of the Year décerné à l'occasion de l'International Wine and Spirit Competition de Londres et est l'un des premiers spiritueux au monde à être certifié « commerce équitable » et provenant de sources durables.

Au stand, les voyageurs auront également l'occasion unique de se prendre en photo avec une réplique géante (1,2 mètre de diamètre) des bouchons utilisés pour la collection des rhums Flor de Caña de très grande qualité, qui ont mûri de 12 à 25 ans.

À propos Flor de Caña Rum

Flor de Caña est un rhum familial de 5e génération de très grande qualité provenant du Nicaragua. Enrichi par un volcan en activité, mûri naturellement sans sucre et distillé à 100 % avec de l'énergie renouvelable, il a été sacré Best Rum Producer of the Year en 2017 lors de l'International Wine and Spirit Competition de Londres et certifié « commerce équitable » et provenant de sources durables. www.flordecana.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/832963/Volcan_Flor_de_Can_a_Madrid.jpg

