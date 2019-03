Le danois Coop interdit les composés fluorés dans tous les produits cosmétiques





Également désignés par l'acronyme PFAS (substances perfluoroalkyle et polyfluoroalkyle), les composés fluorés sont soupçonnés d'affecter les humains, les animaux et l'environnement. Plusieurs de ces substances ont été associées au cancer, la perturbation endocrinienne, l'obésité, un risque accru de fausse couche, un système immunitaire affaibli, un développement freiné des foetus. Dans le monde entier, d'éminents scientifiques se disent préoccupés et demandent depuis longtemps une législation plus stricte pour limiter l'utilisation des PFAS.

"Les cosmétiques sont des produits qui entrent en contact direct avec la peau, et qui contiennent des substances issues d'un groupe de composés fluorés faisant l'objet de vives critiques, les PFAS. Des recherches montrent que ces substances peuvent avoir un effet négatif sur notre santé et l'environnement. En outre, elles se dégradent extrêmement lentement, et s'accumulent donc dans la nature. Nous ne devrions pas utiliser ces composés fluorés dans les produits du quotidien, alors qu'il est parfaitement faisable de fabriquer des produits de qualité sans ces substances", déclare Malene Teller Blume, responsable de la qualité chez Coop Denmark.

C'est pour cette raison que Coop a informé l'ensemble de ses fournisseurs cette semaine que tous les achats de produits cosmétiques contenant des substances fluorées sont immédiatement stoppés, même ceux des marques internationales. Dès lors, tous les produits concernés seront supprimés d'ici le 9 septembre 2019.

"C'est sur la base d'un principe de précaution que nous interdisons aujourd'hui les PFAS dans tous les produits cosmétiques et de soins, y compris les produits de marque. Nous prenons très au sérieux la protection de notre clientèle contre l'exposition aux substances chimiques pouvant contribuer à un effet cocktail nocif. En montrant la voie à suivre, nous espérons que l'ensemble de l'industrie internationale des produits de beauté aura la volonté de trouver de meilleures alternatives", déclare Malene Teller Blume.

Coop Denmark est un des plus grands revendeurs de biens de consommation courante au Danemark. Coop Denmark exploite les chaînes de vente au détail Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, le magasin en ligne coop.dk et les filiales fakta A/S et Irma A/S. En incluant les sociétés coopératives, Coop présente un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 milliards DKK et dispose de 1 050 magasins dans tout le Danemark. Nous employons quelques 36 000 personnes au total.

