Le gouvernement du Canada finance un système de gestion des données afin d'accroître l'efficacité des opérations de recherche et de sauvetage en Saskatchewan





WHITE CITY, SK, le 9 mars 2019 /CNW/ - La communauté de recherche et de sauvetage travaille sans relâche pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes qui jouent, travaillent et explorent en plein air. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer ces braves femmes et hommes en leur offrant les outils et la technologie nécessaires pour mieux servir les Canadiens et les Canadiennes.

Durant ses remarques d'ouverture à l'Exercice de recherche multipartite d'aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a souligné le succès continu du projet Saskatchewan Data Management and SAR Resource Tracking : From Field to National Fora, ce qui est financé aux termes du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S).

Ce financement de plus de 512 000 $ a été utilisé, en partie, pour financer la tenue de l'exercice d'aujourd'hui, ainsi que pour fournir à la province de la Saskatchewan un système de rapports complet pour les opérations et les incidents de recherche et de sauvetage. Presque dans sa troisième année de mise en oeuvre, les améliorations de la gestion des données ont permis à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) de renforcer leur capacité de voir et d'évaluer, en temps réel, les ressources, l'équipement, le personnel et les niveaux de formations disponible à n'importe quel moment afin d'en assurer la gestion au cours d'un incident d'urgence.

Citations

« L'organisation d'une opération de recherche et de sauvetage est une entreprise hautement technique. La réussite dépend du déploiement très organisé et souple de personnes compétentes, bien formées et bien équipées. Ce programme aidera à assurer la sécurité des Canadiens en veillant à ce que les intervenants soient en mesure de gérer avec efficacité les opérations de recherche et de sauvetage. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des initiatives qui donnent lieu à un service de recherche et sauvetage plus efficace et coordonnée. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) se réjouit du programme FNI de R-S et du financement que ce programme verse pour la mise en oeuvre d'un projet de gestion de données et de suivi de ressources dans la province. Autrement dit, ce programme sauvera des vies! Le soutien offert par Sécurité publique Canada dans le cadre du Secrétariat national de recherche et sauvetage et du Fonds des nouvelles initiatives, en plus de leur engagement continu à l'égard de la communauté professionnelle des bénévoles de R-S, sont essentiels aux travaux importants de recherche que réalisent nos membres. Ce système permettra à l'ACVRS de réagir de façon plus coordonnée à l'échelle provinciale lors de recherches d'urgence, ce qui les permettra d'intervenir plus rapidement dans l'éventualité où vous, ou un être cher, a besoin de nos services. »

- Bobbi Buchanan, président de la ACVRS

Les faits en bref

Au Canada, les activités de recherche et de sauvetage constituent une responsabilité que partagent les gouvernements, l'armée, les bénévoles et les groupes industriels.

Le Canada compte environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les activités de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes.

compte environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les activités de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes. La zone de responsabilité du Canada en matière de recherche et de sauvetage (R?S) couvre 18 millions de kilomètres carrés de terre et d'eau, ce qui comprend aussi le plus long littoral au monde.

Liens associés

