/R E P R I S E -- Invitation média - Ludovick Bourgeois et la Société canadienne du cancer veulent détrôner le cancer du côlon/

Un cancer colorectal sur deux est diagnostiqué une fois qu'il s'est propagé à d'autres parties du corps. Toutefois, lorsqu'on détecte et qu'on traite le cancer du côlon à un stade précoce, les chances de réussite du traitement sont meilleures et la survie après cinq ans est d'au moins 90 %. À un stade très avancé, la survie de ce cancer n'est que de 13 %.

Chaque année, uniquement au Québec, environ 6800 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du côlon et 2550 personnes décèdent des suites de la maladie.

Près de 95 % des cas de cancer du côlon apparaissent après l'âge de 50 ans.

