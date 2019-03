Le ministre canadien de l'infrastructure se rend en Alberta et en Ontario pour annoncer des investissements qui protégeront les collectivités des effets des changements climatiques





EDMONTON, le 8 mars 2019 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les communautés ont besoin d'aide pour s'adapter aux événements météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par des changements climatiques. Réduire l'impact des catastrophes naturelles telles que les inondations est essentiel pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte et la classe moyenne.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, se rendra cette semaine en Alberta et en Ontario pour annoncer le financement de projets qui aideront les collectivités à faire face à l'intensification des catastrophes naturelles telles que les inondations, les incendies de forêt et les tempêtes d'hiver.

Le 11 mars, le ministre Champagne sera à Edmonton pour faire d'importantes annonces de financement d'infrastructure. Il rencontrera également des chefs d'entreprise locaux et visitera le centre de formation de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Le 12 mars, le ministre Champagne fera d'importantes annonces de financement à Drumheller et à Calgary. Il rencontrera également le maire de Calgary, Naheed Nenshi, pour discuter des avantages des investissements dans l'infrastructure pour les communautés de Calgary.

Le 13 mars, le ministre Champagne annoncera des investissements d'adaptation aux changements climatiques à Canmore et à Calgary. Il visitera également l'installation communautaire Willow Ridge à Calgary pour constater les améliorations en cours grâce aux investissements fédéraux.

Le 14 mars, le ministre Champagne sera à Toronto pour faire une importante annonce d'infrastructure qui aidera les habitants de la région du Grand Toronto à faire face aux conséquences des changements climatiques.

Le 15 mars, le ministre Champagne sera à Aurora pour faire d'autres annonces concernant les investissements d'adaptation aux changements climatiques.

Citation

« Les changements climatiques ont de graves répercussions sur les Canadiens partout au pays. Les incendies de forêt, les inondations et les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquents et mettent en péril la sécurité des Canadiens et de leurs communautés. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour aider les collectivités à faire face aux effets grandissants des changements climatiques. Ces investissements aideront à protéger la qualité de vie et le mode de vie des Canadiens. Ensemble, nous bâtissons le Canada maintenant pour un avenir durable ».

--François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada consacre plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans aux infrastructures publiques du pays.

du gouvernement du consacre plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans aux infrastructures publiques du pays. En partenariat avec les dirigeants provinciaux et municipaux, le gouvernement du Canada investit dans les transports en commun, les infrastructures vertes telles que les systèmes d'eau; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques.

investit dans les transports en commun, les infrastructures vertes telles que les systèmes d'eau; les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives; et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada est un programme national d'une durée de deux ans, doté de 2 milliards de dollars, conçu pour aider les communautés à mieux faire face aux risques actuels et futurs des catastrophes naturelles. Le FAAC appuiera des projets d'infrastructure à grande échelle d'un coût minimum de 20 millions de dollars.

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 19:16 et diffusé par :