La ministre Bibeau visite la Colombie-Britannique dans le cadre de sa première tournée dans le secteur agricole





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, sera en Colombie-Britannique (C.?B.) dans le cadre de sa première tournée dans le secteur agricole pour rencontrer des agriculteurs et des agroentreprises et entendre leurs idées sur la manière dont le secteur pourrait saisir les possibilités de croissance. Elle sera à Vernon pour annoncer une aide financière aux agriculteurs de la C.-B. aux prises avec des baisses de revenu agricole. La ministre Bibeau et le député de Kelowna-Lake Country, Stephen Fuhr, seront ensuite à Kelowna pour faire une annonce à l'appui de l'industrie des fruits de verger de la C.?B. La ministre visitera également des entreprises locales à Kelowna.

Date : Le 11 mars 2019

Événement Heure Lieu Annonce à l'appui des agriculteurs de la C.-B. 10 h 30 HP (heure locale) Ira et Noreen French 585, chemin Commonage Vernon (C.-B.) Annonce à l'appui de l'industrie des fruits de verger de la C.-B. 14 h 30 HP (heure locale) BC Tree Fruit Market 826, avenue Vaughan Kelowna (C.-B.) Réunion avec une entreprise de la C.-B. - prise de photos 15 h 10 HP (heure locale) Sutherland S.A. Produce Inc. 826, avenue Vaughan

Kelowna (C.-B.)

