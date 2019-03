La ministre Bibeau entreprend sa première tournée du secteur agricole





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le système agricole et agroalimentaire du Canada est un moteur économique qui stimule la création d'emplois et la prospérité partout au pays. Chaque jour, les agriculteurs et les transformateurs d'aliments canadiens travaillent fort pour mettre sur nos tables des aliments salubres et de grande qualité, tout en stimulant l'économie et en créant de bons emplois pour la classe moyenne, particulièrement dans nos collectivités rurales. Notre secteur alimentaire représente sept pour cent du produit intérieur brut (PIB) du Canada, évalué à plus de 114 milliards de dollars, et crée 270 000 emplois, ce qui en fait le plus important employeur du pays.



Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé qu'elle entreprendra sa première tournée du secteur agricole. La ministre Bibeau rencontrera des agriculteurs, des transformateurs et des chefs de file de l'industrie et participera à des événements agricoles locaux pour souligner les investissements et les programmes agricoles fédéraux stratégiques et la façon dont ils contribueront à bâtir un secteur encore plus fort et novateur pour le Canada.

La tournée débutera le 11 mars à Vernon, en Colombie-Britannique, et se terminera le 13 mars à Winnipeg, au Manitoba, avec des arrêts à Kelowna, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta.

Citation

« Je suis ravie d'entreprendre ma première tournée du secteur agricole dans l'Ouest du pays en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. J'aurai l'occasion de rencontrer de nombreux producteurs et transformateurs de calibre mondial ainsi que leurs représentants sur leur terrain. Le secteur a un avenir très prometteur et notre gouvernement est déterminé à contribuer à sa croissance. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

