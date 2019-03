NEO sonne la cloche pour l'égalité des sexes à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2019





NEO est fier de prendre part à la collaboration mondiale regroupant plus de 75 places boursières, et de "Sonner la cloche pour l'égalité des sexes" en l'honneur de la Journée internationale des femmes 2019. L'initiative, qui se trouve dans sa cinquième année consécutive, est un partenariat entre la Société financière internationale de la Banque mondiale, l'initiative Sustainable Stock Exchanges (SSE), le Pacte mondial des Nations unies, ONU Femmes, la Fédération mondiale des bourses et Women in ETFs. Cette collaboration vise à sensibiliser l'opinion quant à l'autonomisation économique des femmes et sur les opportunités se présentant au secteur privé pour faire progresser l'égalité entre les sexes et le développement durable.

En s'appuyant sur ses engagements existants dans le cadre de l'initiative Sustainable Stock Exchange (Bourses de valeurs durables), NEO a annoncé deux engagements supplémentaires pour affirmer sa volonté de promouvoir l'égalité des sexes sur les marchés de capitaux canadiens. En janvier, NEO est devenue la première bourse canadienne à signer une Déclaration de soutien des chefs d'entreprise pour les Principes d'autonomisation des femmes, une initiative pilotée par l'Union européenne en partenariat avec ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations unies. En outre, NEO a proposé un changement à son manuel des cotations pour encourager les comités de nomination et de gouvernance des sociétés cotées sur NEO à prendre en compte la diversité des conseils d'administration au moment de formuler des recommandations pour de nouveaux membres ou responsables exécutifs. Parmi ces considérations figure l'adoption d'objectifs en faveur des femmes, des minorités visibles, des populations autochtones et des personnes souffrant de handicaps.

"La mission de NEO est de lutter en faveur de l'équité et de repousser les idées reçues, qui limitent la concurrence et la croissance sur les marchés de capitaux canadiens. C'est pour cette raison que nous participons sans la moindre hésitation aux programmes qui défendent l'égalité à chaque niveau d'une organisation. Nous soutenons vigoureusement ces valeurs avec nos engagements, nouveaux et renouvelés, en faveur des Principes d'autonomisation des femmes et de l'initiative Sustainable Stock Exchange", déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Nous savons que notre devoir en tant que plateforme boursière majeure est de collaborer avec des sociétés publiques et des émetteurs de fonds qui font un travail exceptionnel. C'est pour cela que nous sommes fiers de soutenir des produits de placement orientés sur l'égalité hommes-femmes et d'encourager les sociétés cotées sur NEO à défendre la diversité au niveau de leurs conseils d'administration et de leurs équipes de direction."

"L'Union européenne a fortement incité les dirigeants d'entreprise à rejoindre la communauté des Principes d'autonomisation des femmes et de les utiliser comme lignes directrices dans toutes les mesures prises au travail, sur les marchés et au sein des communautés, afin d'autonomiser les femmes et d'avoir des répercussions positives sur les entreprises et les personnes", déclare Peteris Ustubs, Ambassadeur de l'Union européenne au Canada . "Nous sommes ravis que NEO Bourse a été la première bourse canadienne à s'engager en faveur des Principes d'autonomisation des femmes, ce qui prouve que NEO reconnaît qu'il est tout aussi important de sensibiliser l'opinion sur l'égalité des sexes que de prendre des mesures pour la rendre possible."

Pour célébrer l'événement, NEO a été rejoint par Lindsay Patrick, directrice générale et cheffe de la finance durable, RBC Marchés des Capitaux; Jennifer So, gestionnaire-associée de portefeuille, associée principale pour les valeurs boursières canadiennes fondamentales, BMO Gestion mondiale d'actifs; Florence Narine, vice-présidente principale, cheffe des produits, AGF Investments; et Raj Lala, président et CEO d'Evolve ETFs. Ces personnalités ont également pris part à une table ronde sur la question des investissements axés sur le genre, qui conseille quatre FNB canadiens, y compris le RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada Index ETF (NEO:RLDR), qui fut lancé lors de la Journée internationale des femmes 2018. Ce panel a été animé par Clare O'Hara, journaliste spécialisée dans la gestion patrimoniale au journal The Globe and Mail.

À propos de NEO Exchange

NEO Exchange Inc. est l'opérateur de la bourse de valeurs canadienne de nouvelle génération qui donne la priorité aux investisseurs, aux entreprises cherchant à lever des capitaux et aux courtiers. Lancée en mars 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens inscrits et un processus de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits de placement mettant l'accent sur la liquidité, la transparence et l'efficacité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter NEOstockexchange.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux: twitter | linkedin | facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 18:20 et diffusé par :