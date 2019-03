Le gouvernement du Canada prend des mesures pour combattre l'itinérance en Colombie-Britannique





GIBSONS, BC, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les provinces et les territoires, les communautés et d'autres intervenants des secteurs privé et sans but lucratif pour prévenir et réduire l'itinérance. Aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, la députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Pamela Goldsmith-Jones, a annoncé le transfert d'une propriété située à Gibsons, en Colombie-Britannique, dans le cadre de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri (IBIEF).

Le projet annoncé aujourd'hui offrirait 40 studios autonomes avec soutien sur place afin de permettre aux locataires de trouver la stabilité de logement et la conserver. L'immeuble situé au 739/749 School Road, à Gibsons, en Colombie-Britannique, est un ancien détachement de la Gendarmerie royale du Canada qui sera démoli pour faire place à des logements supervisés.

La province, par l'entremise de BC Housing, fournirait une mise de fonds d'environ 14 millions de dollars pour la construction, de même qu'environ 1 million de dollars par année pour couvrir les coûts opérationnels. RainCity Housing, dont le refuge hivernal à Gibsons a connu un grand succès au cours des deux derniers hivers, assurerait le bon fonctionnement des logements supervisés.



BC Housing et RainCity Housing collaboreront avec les organismes locaux afin que ces logements supervisés soient offerts en priorité aux sans-abri locaux qui vivent dans la rue et les refuges. Le modèle de logements supervisés proposé comprend des services tels que le mentorat par les pairs et des programmes de réadaptation en vue d'aider les personnes vulnérables non seulement à obtenir un logement stable, mais aussi à améliorer leur qualité de vie en général.

Le projet, qui sera mis en oeuvre selon l'approche Logement d'abord, fera l'objet d'un transfert dans le cadre de l'IBIEF, qui est un volet de financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. L'approche Logement d'abord vise principalement à sortir le plus rapidement possible les gens de la rue ou des refuges d'urgence pour les installer dans des logements permanents. Le volet de financement de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri prendra fin le 31 mars 2019 et sera remplacé par l'Initiative des terrains fédéraux pilotée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La nouvelle initiative est un volet de financement de 200 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance, dans le prolongement du financement de 111,8 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2016. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016.

Le site sera soumis à un processus de rezonage et de demande de permis d'aménagement. Si le projet de logements supervisés est approuvé, la construction devrait commencer à l'automne 2019 et les premiers locataires pourraient emménager au printemps 2020.

« Des partenariats tels que ceux établis avec la ville de Gibsons, BC Housing et RainCity Housing sont essentiels pour renforcer la capacité des communautés de prévenir et de réduire l'itinérance. En réorientant des propriétés fédérales qui ne servent plus à leur utilisation initiale, nous pouvons tous ensemble créer des logements sûrs, sécuritaires et abordables pour les populations les plus vulnérables. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Grâce à l'IBIEF, notre gouvernement a l'occasion d'avoir une incidence positive, directe et à long terme sur les personnes vulnérables de Gibsons. Pour lutter contre l'itinérance, il est nécessaire de collaborer, et c'est exactement ce que nous faisons. De concert avec les secteurs public, privé et sans but lucratif, nous faisons en sorte que les initiatives de logement profitent à ceux qui en ont le plus besoin tout en contribuant à prévenir et à réduire l'itinérance à l'échelle du Canada. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« En fournissant à la ville de Gibsons les ressources qui lui permettront de construire des unités de logement permanent, il sera possible pour celle-ci d'offrir du soutien aux personnes les plus vulnérables de la communauté. Ce projet démontre aussi que des partenariats à tous les niveaux sont essentiels afin de réaliser l'objectif qui vise à réduire et à prévenir l'itinérance en Colombie-Britannique. »

- Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country



« Le fardeau de la crise du logement en Colombie-Britannique est ressenti par toutes les communautés, quelle que soit leur taille. Trop de gens sont forcés de vivre dans des refuges ou dans la rue. C'est le genre de partenariats dont nous avons besoin pour garantir que chacun ait un toit sur la tête. »

- Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La ville de Gibsons est ravie de faire ce premier pas vers la création de logements stables pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté. La réduction de l'itinérance exige une action ciblée et concertée. Cette action a été amorcée par le conseil municipal précédent et nous sommes heureux de nous rapprocher un peu plus de notre vision commune d'un logement sécuritaire pour tous, grâce au soutien essentiel de nos partenaires fédéraux et provinciaux. »

- Bill Beamish, maire de Gibsons

« RainCity Housing est actif sur la Sunshine Coast depuis quelques années. Nous y offrons du soutien aux personnes sans abri, en plus de tenir des refuges à Gibsons et à Sechelt. Le travail que nous avons pu accomplir pour remédier à l'itinérance sur la Sunshine Coast n'aurait pas été possible sans le soutien remarquable et continu de la communauté. Nous sommes très heureux de poursuivre notre travail sur la Sunshine Coast et de pouvoir offrir un logement permanent, supervisé et abordable aux gens de la région. »

- Catharine Hume, co-directrice générale, RainCity Housing

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance, dans le prolongement du financement de 111,8 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2016. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016.

Le 11 juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Vers un chez-soi remplacera l'actuelle Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, et son lancement aura lieu le 1er avril 2019.

avril 2019. L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri est un volet de financement de l'actuelle Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, qui met des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition d'organismes communautaires en échange d'un dollar pour que ceux-ci élaborent des projets visant à loger les personnes et les familles qui sont sans abri ou vulnérables à l'itinérance.

Le volet de financement de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri prendra fin le 31 mars 2019 et sera remplacé par l'Initiative des terrains fédéraux pilotée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Les investissements provinciaux réalisés au cours des 18 derniers mois appuient la construction de 47 000 nouveaux logements supervisés pour les personnes sans abri partout en Colombie-Britannique. Cela comprend un projet de logements modulaires de 40 unités qui est actuellement en construction à Sechelt.

. Le logement supervisé repose sur le modèle Logement d'abord, une stratégie éprouvée qui aide de nombreuses personnes à trouver un logement stable et à le conserver, à améliorer leur qualité de vie et à avoir moins recours aux services de soins santé et sociaux à long terme.

