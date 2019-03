Michalis Christodoulou, nouveau Directeur principal des opérations de NexusTours





CANCUN, Quintana Roo, 08 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes heureux d'annoncer que le 28 février, Michalis Christodoulou a rejoint notre équipe en tant que Directeur principal des opérations (Senior Corporate Director Operations), relevant directement de Ruben Gutierrez, notre président de Sunwing Destination Services / NexusTours, en tant que nouveau membre du comité exécutif de NexCo.

Michalis Christodoulou est un professionnel bien connu, doté de solides relations clés dans l'industrie du tourisme et d'une expérience en matière de gestion du patrimoine dans des entreprises du marché telles que Expedia, PriceTravel Holding, Xcaret Group, My Travel Canada Holidays Inc., Olympus Tours et Daelmi Tours. Michalis a ajouté à chacune de ces sociétés sa grande capacité à consolider et augmenter ses alliances stratégiques, créer des équipes hautement performantes et réaliser ses objectifs.

Michalis rejoint NexusTours pour élaborer des stratégies opérationnelles garantissant le respect des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers dans les pays où NexusTours est présente, outre l'efficacité opérationnelle, l'alignement des processus et l'établissement des normes de qualité les plus strictes, dans un environnement en constante évolution tel que l'industrie du tourisme.

Ruben Gutierrez, Président de Sunwing Destination Services / NexusTours a déclaré : « Nous sommes très heureux qu'un grand professionnel comme Michalis rejoigne notre équipe de direction. Avec son arrivée, nous pourrons renforcer le secteur des opérations et la transformation proposée dans notre Plan stratégique Nexus 2.0, qui met l'accent sur les besoins des clients, l'innovation et la mise en oeuvre de nouveaux programmes en collaboration d'équipe avec nos Directeurs pays et Gestionnaires de destination qui relèveront directement de Michalis. Dans le même temps, sa connaissance approfondie du secteur ajoute une grande valeur au processus de normalisation de nos meilleures pratiques et facilitera le plan d'expansion des trois prochaines années afin de conforter notre position de leaders des experts locaux en Amérique ».

Cette nouvelle incorporation complète le comité de direction de NexCo, dirigé par Ruben Gutierrez, Président de Sunwing Destination Services / NexusTours, et composé de Michalis Christodoulou, Roberto Bermudez ? Directeur principal Distribution et Produit (Senior Corporate Director Distribution & Product), Jesus Rocha ? Directeur principal informatique (Senior Corporate IT Director), Pedro Dominguez ? Directeur principal et de services financiers (Senior Corporate Director & Finance Corporate Services), et Pablo Gutierrez, Directeur principal Stratégie et Marketing (Senior Corporate Director Strategy & Marketing).

À PROPOS DE NOUS

Nous sommes la principale Société de gestion de destinations au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Nos bureaux opérationnels sont situés dans 19 pays à travers 56 destinations. En tant qu'experts locaux dans les destinations que nous desservons, notre spécialité est de fournir tous les services à destination dont les clients de nos partenaires de voyage peuvent avoir besoin pendant leur voyage. Cela comprend un vaste portefeuille d'options d'hébergement, comprenant plus de 16 000 hôtels, des services de transfert incluant le transport partagé, privé et de luxe depuis tous les aéroports et ports, plus de 4 000 excursions pour les voyageurs de tout âge et intérêt ainsi qu'un service à la clientèle de classe mondiale pour l'ensemble des destinations que nous desservons.

Notre objectif principal est d'offrir aux clients un service exemplaire et des produits différenciés. Notre catalogue Nexus Collection comprend plus de 600 activités exclusives à valeur ajoutée, ainsi que notre propre parc de véhicules de transport modernes allant des fourgonnettes aux autobus, tous équipés du Wi-Fi gratuit. Nous proposons également un service client complet aux clients avec notre Centre de contact 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, nos équipes de service client à destination et notre service Post-voyage.

Nous avons récemment lancé l'une des solutions technologiques modernes les plus intéressantes pour la distribution de services touristiques, appelée NexusCube. Cette nouvelle plateforme proposera à nos partenaires de voyage les meilleures solutions en ligne pour développer leur activité et leur permettra d'avoir accès aux confirmations immédiates de tous nos services grâce aux éléments suivants :

Travel Partner Portal : (TPP ? https://tpp.nexustours.com/login/ disponible pour un usage professionnel sur simple inscription).

Intégrations XML avec des API de pointe compatibles avec les systèmes de réservation des agences de voyage, organisateurs de voyages en groupe ou agences de voyage en ligne (OTA).

Dans le cadre du Sunwing Travel Group, nos clients incluent Sunwing Vacations, Signature Vacances, Vacation Express et TUI Travel Group, et plus de 1 500 partenaires de voyage en Amérique latine, au Mexique et en Europe.

