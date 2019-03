Entreprendre Ici inaugure l'ouverture de ses nouveaux locaux





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Entreprendre ici, dont le mandat vise à répondre à l'enjeu de l'entrepreneuriat issu de toutes les communautés ethnoculturelles au Québec, et ce, dans l'ensemble des régions, était heureux d'annoncer, le lundi 4 mars 2019, son ouverture officielle. Les bureaux sont situés au 8250, boul. Décarie, local 155 Montréal, H4P 2P5, et sont prêts à accueillir tous les entrepreneurs de la diversité.

Par ailleurs, monsieur Payam Eslami, directeur général, a profité de l'occasion pour présenter sa nouvelle équipe. Monsieur Ibrahim Aboubacar Larré, est nominé au poste de conseiller en entrepreneuriat pour les entreprises en prédémarrage et démarrage. Il détient une forte expérience des réalités régionales. Madame Rouba Hamadi est nominée au poste de conseillère en entrepreneuriat pour les entreprises en croissance. Elle possède une expertise en accompagnement et conseil stratégique. Madame Sabine Makuka est nominée au poste d'adjointe de direction. Elle possède une bonne connaissance de l'écosystème entrepreneurial et sait maintenir de bonnes relations avec les partenaires et entrepreneurs. La présidente du conseil d'administration, Amina Gerba, a indiqué : « Nous sommes très heureux de l'ouverture d'Entreprendre Ici et nous sommes persuadés que son équipe va pouvoir aider les entrepreneurs issus de l'immigration à réaliser leurs projets d'entreprises au Québec. »

Rappelons également que les axes d'intervention d'Entreprendre Ici comportent l'accueil, la sensibilisation, l'information, l'orientation, l'accompagnement et le suivi sur mesure.

Toute l'équipe d'Entreprendre Ici est prête et disponible pour vous aider à réaliser votre projet d'affaires ici au Québec. De plus, nous offrons sur notre site Web un répertoire des organismes de l'écosystème entrepreneurial qui oeuvrent à travers toute la province du Québec. Notons que les services d'Entreprendre Ici s'adressent à tous les entrepreneurs de la diversité et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et sont offerts sur place, par téléphone ou via vidéoconférence. Aussi, afin de stimuler l'entrepreneuriat au Québec, le Ministère de l'Économie, et de l'Innovation collabore avec Entreprendre Ici pour offrir annuellement jusqu'à 25 bourses d'honneur d'une valeur de 25 000 $ chacune, destinées aux entrepreneurs de la diversité, qui ont un projet visant la création ou le développement d'une entreprise, dans toutes les régions du Québec.

Pour en savoir plus au sujet des services Entreprendre Ici, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web https://entreprendreici.org/en/home/ ou de nous suivre sur les réseaux sociaux.

À propos d'Entreprendre ici

Entreprendre Ici a pour mission d'offrir un accueil sur mesure à tous les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle afin de les accompagner à surmonter les barrières systémiques et de les guider dans l'utilisation des services existants au Québec. Entreprendre Ici est né d'une initiative du Gouvernement du Québec (Ministère de l'Économie, et de l'Innovation) et concrétisé dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022.

SOURCE Entreprendre ici

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 17:02 et diffusé par :