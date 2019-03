La valeur des actions américaines aux États-Unis s'améliorera pour 2018, les prix du bois d'oeuvre résineux Égaliser pour répondre à la demande: mars 2019





VANCOUVER, le 8 mars 2019 /CNW/ - Après une fin d'année endormie, la fabrication, la vente et la consommation de bois d'oeuvre résineux de dimension nord-américaine en 2019 ont maintenant atteint un niveau de normalité relative. Le bulletin hebdomadaire sur les prix du bois d'oeuvre, Madison's Lumber Reporter, a publié aujourd'hui le prix de gros du bois de sciage résineux épinette-pin-sapin KD 2x4 #2&Btr à 402 USD mfbm. Les prix de ce produit de charpente de construction ont duré plusieurs semaines à 422$. Cette semaine, ce prix est en baisse de -4,7% par rapport à la semaine dernière et à il y a un mois, et de -26% par rapport à la même période en 2018, où il était de 540 mfbm.

Les données les plus récentes sur la vigueur du marché immobilier américain pour l'année 2018 présentent un intérêt particulier pour les fournisseurs de matériaux de construction, en particulier ceux qui traitent des produits en bois. bons indicateurs des projets de construction imminents. Les fabricants de bois d'oeuvre résineux canadiens et américains - les scieries - ainsi que les grossistes et les fournisseurs secondaires, surveillent attentivement ces données pour comprendre la demande imminente de leurs clients, du secteur de la construction et des constructeurs d'habitations.

Le dernier rapport sur l'équité immobilière de CoreLogic est un excellent indicateur de l'activité future dans le secteur du logement aux États-Unis. Cela montre que les propriétaires américains avec des hypothèques (environ 63% de toutes les propriétés) ont vu leurs fonds propres augmenter de + 8,1% d'une année sur l'autre, ce qui représente un gain de près de 678,4 milliards de dollars US depuis le quatrième trimestre 2017. (fond ici: https://madisonsreport.com/2019/03/06/us-new-home-sales-house-price-december-and-full-year-2018/). En outre, la valeur marchande des biens immobiliers occupés par leurs propriétaires aux États-Unis a totalement atteint 25,6 milliards de dollars US au troisième trimestre 2018, soit 298 milliards de dollars US au-delà du deuxième trimestre 2018 et 1 526 milliards de dollars US au-dessus du troisième trimestre 2017, ont déclaré les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine Mercredi.

-- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Prix des matériaux de construction aux États-Unis: janvier 2019

Les prix des matériaux de construction aux États-Unis ont augmenté de 3,3% entre janvier 2018 et janvier 2019, selon l'indice des prix à la production pour les intrants de la construction de logements multifamiliaux, suivi par le Bureau of Labor Statistics du gouvernement fédéral. C'est plus du double de la hausse de l'indice des prix à la consommation, à +1,6%, sur la même période.

Toutefois, les hausses de prix des matériaux de construction ont globalement ralenti depuis l'été 2018. L'indice des prix à la production a augmenté de 8% au cours de la période de 12 mois terminée en juin 2018.

Les courbes de tendance sur ce graphique pour les produits de référence du bois d'oeuvre résineux sont incroyablement similaires aux prix du bois d'oeuvre résineux épicéa occidental, épicéa et pin jaune du Sud KD 2x4 # 2 & Btr par rapport au Prix de vente moyen des maisons américaines :

Prix du bois d'oeuvre et données de construction et de vente de logements aux États-Unis: 2018

Le prix de vente médian aux États-Unis pour les maisons neuves vendu se compare également très bien aux prix du bois d'oeuvre résineux. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'attendre deux ou trois mois pour avoir une idée de ce qui se passe avec l'important marché immobilier américain. Obtenez les prix du bois Madison's directement sur votre bureau tous les vendredis. Aux États-Unis, les données sur les mises en chantier et les ventes de maisons comparées aux prix du bois exclusif de Madison's donnent une image fascinante. Prix du bois d'oeuvre de référence Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin et Pin jaune du Sud KD 2x4 #2&Btr vs Prix de vente moyens des maisons vendues pour les États-Unis 2007 - 2019

Le tableau ci-dessous détaille les prix de référence actuels du bois d'oeuvre par rapport à la semaine dernière, au mois précédent et à l'année précédente:

