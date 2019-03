Mindray signe l'Open Data Pledge du Patient Safety Movement et devient la 90e société à s'y joindre pour améliorer la sécurité des patients





La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) a annoncé aujourd'hui que le développeur et fabricant mondial de dispositifs médicaux, Mindray était devenu la 90e société à signer l'Open Data Pledge de la PSMF, preuve de son engagement à améliorer la sécurité des patients en partageant ses données.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mindray au sein du Patient Safety Movement », a déclaré Joe Kiani, fondateur et président de la Patient Safety Movement Foundation. « Il y a seulement 7 ans, nous avons commencé avec 9 sociétés et nous en avons 90 aujourd'hui. Grâce à l'engagement de ces 90 sociétés, l'autoroute de données des patients devient une réalité, et les développeurs peuvent créer un algorithme prédictif et des outils de soutien des décisions qui aident les cliniciens à sauver des vies. Nous remercions Mindray pour avoir accepté de promettre de partager ses données avec tous ceux qui pourront les utiliser afin d'améliorer la sécurité des patients. »

« Nous sommes reconnaissants au Patient Safety Movement d'avoir créé un moyen d'éliminer les décès évitables, pour notre secteur d'activité. Le développement de solutions innovantes exerçant un impact positif sur les résultats des patients a toujours été au coeur de l'engagement de Mindray, qui est d'accorder la priorité à la sécurité des patients », a déclaré Li Xinsheng, directeur général de l'unité commerciale PMLS, de Mindray. « Nous allons collaborer étroitement avec le Patient Safety Movement pour contribuer à mettre fin à la crise mondiale liée aux dommages et aux décès évitables dans les hôpitaux. »

La société Mindray a été fondée en 1991 en Chine. La société est un développeur, fabricant et fournisseur mondial de dispositifs médicaux, de premier plan, dont la mission est de fournir des produits médicaux riches en caractéristiques de haute qualité qui rendent les soins de santé plus accessibles et abordables dans le monde. Mindray fournit des solutions dans trois activités de base : Surveillance et maintien en vie des patients, imagerie médicale et diagnostics in-vitro. Sa gamme d'équipement à ultrasons comprend des systèmes à ultrasons noirs/blancs, des systèmes à ultrasons en couleur, des systèmes portables et des sondes.

La Patient Safety Movement Foundation encourage les entreprises de technologies de soins de santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés, sous réserve des lois applicables sur le respect de la vie privée des patients. Elles le font sans divulguer d'algorithmes exclusifs ni de données protégées. Les sociétés qui signent l'Open Data Pledge de la PSMF permettent un accès aux données générées par leurs dispositifs médicaux, à tous ceux qui peuvent les utiliser en vue d'améliorer la sécurité des patients, notamment les chercheurs et les ingénieurs en logiciel. Ces données facilitent le développement d'algorithmes prédictifs qui peuvent avertir les cliniciens et les patients de tendances dangereuses et, éventuellement, d'intervenir plus tôt pour sauver des vies. À ce jour, les sociétés suivantes se sont engagées à partager leurs données : https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/view-all-open-data-pledges/.

Pour en savoir plus sur la Patient Safety Movement Foundation, ou pour vous engager, rendez-vous sur : https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/open-data-pledges-faqs/.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes aux États-Unis, et plus de 4,8 millions de personnes à travers le monde meurent de causes évitables dans les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation est un organisme mondial à but non lucratif qui crée des dispositifs gratuits pour les patients et les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation a été établie grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients nécessitera un effort de collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, le personnel médical, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La Patient Safety Movement Foundation travaille avec tous les intervenants pour s'attaquer aux problèmes à l'aide de solutions concrètes visant la sécurité des patients. La Fondation organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie. Le Sommet rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. En présentant des solutions spécifiques à fort impact répondant aux défis liés à la sécurité des patients, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions), en encourageant les entreprises de technologie médicale à partager les données relatives à l'achat de leurs produits et en demandant aux hôpitaux de s'engager à mettre en oeuvre des Solutions concrètes pour la sécurité des patients, la Patient Safety Movement Foundation oeuvre pour atteindre son objectif de ZÉRO décès évitable. Consultez le site www.patientsafetymovement.org.

