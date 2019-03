Les nouveaux robots tondeuses Yard Force sont désormais disponibles dans toute l'Europe chez Bauhaus





WILLICH, Allemagne, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aboutissement d'un partenariat entre MEROTEC GmbH et Bauhaus initié à la fin de l'année dernière, les nouveaux robots tondeuses Yard Force AMIRO pour les jardins urbains et X-Series pour les jardins plus grands et plus complexes sont maintenant disponibles dans 270 magasins Bauhaus à travers l'Europe. Ces tondeuses sont équipées de la technologie de sécurité active iRadar tm et du contrôle Wi-Fi.

Technologie de sécurité active Yard Force iRadartm

Tous les robots tondeuses doivent respecter les normes de sécurité générales dans des conditions de fonctionnement normales. Pour cette raison, la plupart des robots tondeuses sur le marché sont équipés de plusieurs capteurs de sécurité passive, tels que des capteurs de collision et des capteurs de levage. Le bouton d'arrêt d'urgence constitue la sécurité ultime au cas où tous les capteurs de sécurité passive ne fonctionneraient pas comme prévu, mais le temps nécessaire pour réagir à une situation et appuyer sur le bouton crée un risque de blessure potentiel.

iRadartm est un capteur à ultrasons intégré à tous les robots tondeuses AMIRO® et X-Series qui répond aux normes de sécurité les plus strictes. iRadartm utilise un système de sécurité active pour protéger tout le monde contre les blessures, en particulier les enfants et les animaux domestiques, et pour éviter les collisions. À 20 cm de distance, les nouveaux robots tondeuses Yard Force® peuvent détecter les obstacles d'une hauteur minimale de 12 cm, calculer la vitesse de course grâce à leur algorithme intégré et se détourner automatiquement.

Contrôle Wi-Fi

Les relais Wi-Fi, également appelés répéteurs Wi-Fi, sont souvent utilisés à domicile pour étendre la portée des signaux Wi-Fi. Dans les grands jardins, cependant, un relais Wi-Fi intérieur peut ne pas fournir une couverture suffisante pour permettre aux robots tondeuses de recevoir des commandes.

Le relais Wi-Fi Yard Force est une excellente solution. Installé sur la station de charge Yard Force AMIRO et X-Series et configuré via l'application Mowap, ce module supplémentaire permet d'étendre le signal Wi-Fi à votre jardin.

Aujourd'hui, les robots tondeuses Yard Force AMIRO 350i, X50i et X80i sont exclusivement disponibles dans les magasins Bauhaus, et le robot tondeuse X100i pour les jardins plus grands et complexes est disponible sur la boutique en ligne Bauhaus.info ; tous les modèles sont équipés de la technologie iRadartm et du contrôle Wi-Fi via l'application Mowap.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : media@yardforce.eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831569/MEROTEC_iradar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831570/MEROTEC_garden_use.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831571/MEROTEC_x_series.jpg

