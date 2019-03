KPS Capital Partners conclut la vente à Stanley Black & Decker des unités commerciales Paladin et Pengo d'International Equipment Solutions





KPS Capital Partners demeurera propriétaire des unités fonctionnelles Genesis, Crenlo, Emcor et Siac d'International Equipment Solutions

NEW YORK, 8 mars 2019 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») annonce aujourd'hui avoir achevé la vente à Stanley Black & Decker, Inc. des unités commerciales Paladin et Pengo appartenant à International Equipment Solutions, LLC (« IES »), de même que l'ensemble des marques et des activités commerciales de ces unités. KPS demeurera propriétaire des unités fonctionnelles Genesis (« Genesis ») et Crenlo, Emcor et Siac do Brasil (collectivement « Crenlo Global ») d'IES. Genesis et Crenlo Global fonctionneront comme des entreprises autonomes et seront encore dirigées par Steve Andrews, chef de la direction, et Steve Klyn, directeur financier.

Raquel Palmer, partenaire directrice à KPS, déclare : « Nous félicitons et remercions l'équipe de direction d'IES pour sa vision stratégique et son exécution impressionnante. Nous sommes très fiers de nous être associés avec cette dernière dans le cadre de l'incroyable transformation d'IES. Nous demeurons déterminés à fournir à Genesis et à Crenlo Global le capital et les ressources requises pour continuer d'offrir des produits de qualité incomparable, assortis d'une technologie à l'avant-garde de l'industrie et d'un service à la clientèle de calibre mondial. »

La firme Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP a servi de conseiller juridique alors que Deutsche Bank a servi de conseiller financier exclusif auprès de KPS et d'IES à l'égard de la transaction.

À propos d'International Equipment Solutions

IES a été créé par KPS en 2011 afin d'acquérir les marques Paladin, Genesis, Pengo, Crenlo et Emcor. IES est un fabricant de premier plan au sein du marché de l'équipement d'ingénierie destiné à une vaste gamme d'applications hors route dans les marchés finaux de la construction, de la démolition, du recyclage, de l'exploitation minière, des services publics, de la foresterie, de l'aménagement paysager et de l'agriculture. La division « Attachments » d'IES est un important fabricant indépendant d'outils d'attachement pour les applications hors route. La division « Cabs » d'IES, pour sa part, est le plus grand fabricant indépendant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud de cabines d'opérateur, de sous-groupes pour locomotives, de boîtiers électroniques et d'autres fabrications complexes. Ayant son siège social à Oak Brook, en Illinois, IES exploite 14 usines de fabrication et quatre points de services personnalisés avec l'aide de ses quelque 2 700 associés dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.iesholdings.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS est le gestionnaire du KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement ayant plus de 5,1 milliards $ d'actifs sous gestion. Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement dans le but d'obtenir une plus-value importante du capital en réalisant des placements contrôlés en titres de capitaux propres dans des sociétés industrielles et manufacturières au sein d'une vaste gamme d'industries, notamment les matières de base, les produits de marque, de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les immobilisations en matériel et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec les équipes de direction talentueuses pour bonifier les activités commerciales et générer des rendements sur les investissements. Pour ce faire, KPS améliore structurellement le positionnement stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille au lieu de se fier d'abord et avant tout au levier financier. Le portefeuille de sociétés de KPS Funds enregistre des recettes annuelles regroupées d'environ 6,1 milliards $, exploite 111 usines de fabrication dans 27 pays et emploie près de 22 000 associés dans le monde, directement et par l'entremise de coentreprises. La stratégie d'investissement et les sociétés du portefeuille de KPS sont définies en détail à l'adresse www.kpsfund.com.

